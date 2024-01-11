鄭伊琪主持節目播出最後一集　出街終於有人認得出

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯主持的清談節目《晚吹-戀講嘢》日前播出最後一集，主持之一的浩南於社交網發文分享心聲，她寫到：「估唔到第一個主持晚吹嘅節目，由入公司到依家，原來已經陪伴住大家兩年幾。初初以為做幾個月，之後拍拍下就一年...之後又一年，都習慣了大家的節奏。」

她坦言拍攝當中有遇過很感人的經歷，也有碰到讓人很生氣的經歷，例如最初很多人懷疑嘉賓自己作故事，又或由節目組安排故事給嘉賓，到後來愈來愈少人再爭論真假的問題，令她感恩：「兩年前我只是一個無名小卒，小小model..一年前在街上有人碰到我已經會跟我說經常有追看戀講嘢，如果說我們陪你度過了無數個星期二晚，不如說謝謝你們讓我們人生多了一點經歷。」她表示雖然來到了最後一集，但相信只是一個中轉站，將來一定會再見，又感謝幾位拍檔及製作組的努力。至於粉絲們亦留言表達不捨，更期望能有新一輯的出現，有粉絲留言：「好唔捨得 ，最初係因為193而睇，但最後我同老公都變咗你fans，因為你表情多多，講野又搞笑」、「點解會完」、「咁好睇嘅節目竟然cut咗真係不解」、「四個主持都做得好好呀」。