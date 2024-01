荷里活影壇巨星湯告魯斯(Tom Cruise)出名是大忙人,近日他就宣布與華納兄弟探索電影公司合作。

據知他們雙方已簽下合作協議,從今年起將合作製作由他主演的原創及系列影片,並會在華納的總部設立辦公室。雖然未有透露將合作拍那一部電影,但有傳好大機會其中一部開拍的是籌備多時的《異空戰士》(Edge of Tomorrow)續集。

其實今次已非靚佬湯與華納首度合作,之前他們已多次在電影包括《最後武士》(The Last Samurai)以及早年的《《吸血迷情》(Interview With The Vampire)等片合作過。