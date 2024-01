古天樂現身撐　車婉婉處女個唱等足30年大成功

車婉婉首場演唱會《Next Step Stephanie Che 2024車婉婉音樂會》昨晚(13日)假胡李名靜體育館舉辦,場館門外放滿了贈送的花籃,圈中藝人包括張學友,古天樂、李克勤夫婦、謝霆鋒、胡杏兒等人均有致送,而古天樂昨晚亦有親自到現場看演唱會支持。

演唱會上,音樂人伍仲衡為婉婉伴奏,婉婉以歌曲《How am I supposed to live without you》和《心債》兩首歌為演唱會揭開序幕。當唱完第六首歌《我是我》,婉婉稍作休息,和觀眾說話稱等了三十年終於開到演唱會,又指本來打算演唱會上不說話,因為驚「水煲又着」,台下立即有觀眾大喊「唔好喊!」,又言非常幸運入行時得到了一班前輩的愛錫,說畢後開始唱第七首歌《情已逝》。

當唱完第九首歌《空中飛人》後,婉婉便開始回憶當年,提到當時李克勤讀華仁書院,他受邀到婉婉就讀的學校唱歌,婉婉當時覺得李克勤唱得好好聽,後來他們成為了好朋友,李克勤的老婆更是婉婉的閨密,李克勤結婚當日,婉婉作伴娘參與婚禮。然後嘉賓孫耀威登場與婉婉合唱《再見亦是戀人》,在婉婉退場換衫時,孫耀威指二人認識好久,又大讚婉婉主持節目《中年好聲音》的表現,他又謂剛剛從北京到港,本來失聲,但婉婉請了一位針灸師傅為他針灸,使他可以順利登台,說完後孫耀威便獨唱《愛的故事上集》。