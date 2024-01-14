古天樂現身撐　車婉婉處女個唱等足30年大成功

車婉婉首場演唱會《Next Step Stephanie Che 2024車婉婉音樂會》昨晚（13日）假胡李名靜體育館舉辦，場館門外放滿了贈送的花籃，圈中藝人包括張學友，古天樂、李克勤夫婦、謝霆鋒、胡杏兒等人均有致送，而古天樂昨晚亦有親自到現場看演唱會支持。

演唱會上，音樂人伍仲衡為婉婉伴奏，婉婉以歌曲《How am I supposed to live without you》和《心債》兩首歌為演唱會揭開序幕。當唱完第六首歌《我是我》，婉婉稍作休息，和觀眾說話稱等了三十年終於開到演唱會，又指本來打算演唱會上不說話，因為驚「水煲又着」，台下立即有觀眾大喊「唔好喊！」，又言非常幸運入行時得到了一班前輩的愛錫，說畢後開始唱第七首歌《情已逝》。

當唱完第九首歌《空中飛人》後，婉婉便開始回憶當年，提到當時李克勤讀華仁書院，他受邀到婉婉就讀的學校唱歌，婉婉當時覺得李克勤唱得好好聽，後來他們成為了好朋友，李克勤的老婆更是婉婉的閨密，李克勤結婚當日，婉婉作伴娘參與婚禮。然後嘉賓孫耀威登場與婉婉合唱《再見亦是戀人》，在婉婉退場換衫時，孫耀威指二人認識好久，又大讚婉婉主持節目《中年好聲音》的表現，他又謂剛剛從北京到港，本來失聲，但婉婉請了一位針灸師傅為他針灸，使他可以順利登台，說完後孫耀威便獨唱《愛的故事上集》。