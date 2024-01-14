張學友冇打算退休　笑尾場觀眾似《中年好聲音》評判

現年62歲、歌神張學友在紅館舉行的《張學友60+巡迴演唱會》香港站昨晚（13日）尾場，超水準演出，他唱《我真的受傷了》的歌詞「是你變了」，台下有人大叫「沒有變」作和應。演唱會尾聲又以多首經典歌全場大合唱，帶動全場氣氛，打氣一遍。

今次香港站演唱會共第24場，亦是巡迴騷的第90場，台上跟觀眾打招呼時表現雀躍，自爆開騷前對自己有所懷疑：「畢竟都60+，即60幾勾，做24場演唱會，雖然中間有得抖吓，但對體力和精神上都有懷疑，今日係第24場，證明本人係得嘅。」學友1987年第一個演唱會就在紅館舉行，中間有兩次在別的地方開騷，但感覺好像沒有做過一樣，故能夠在此開騷感到高興，並感謝過去24場一直入場支持的大家，讓自己感到幸運和幸福。

他講笑稱，未登六前曾向朋友打聽60歲後的生活：「可享受『樂悠卡』搭車2元優惠，但唔通日日咁？我諗緊搭2、3日都搭到嘔啦！」後來一位成功前輩一語中矢，指退休後應該做自己喜歡的事，他當頭棒喝：「我即刻醒晒，原來我應該39年前就退休，因為唱歌係自己鍾意嘅嘢，一直都做緊，代表本人唔使退休，亦無打算退休。」疫情這3年，他堅持日日練歌兩小時，笑言遭到鄰居投訴，唱得之外，體能仲好得，即場示範擘腿。學友在介紹53人樂隊時，年紀最小的一位，比他女兒還小兩歲，令他汗顏，年紀最大的，則較他年長一歲，笑言有這位老師入隊，特別感開心。

台上他大搞氣氛，表示以前開騷甚少向觀眾做出遞咪動作：「因為我好驚，台上感覺自己好似參加歌唱比賽《中年好聲音》，觀眾就好似評判。」說完唱出《你的名字我的姓氏》及《每天愛你多一些》向着觀眾遞咪，掀動全場大合唱，場面感動。有觀眾嫌不夠喉，大叫希望多唱10首，他表示很喜歡唱《還是覺得你最好》：「你哋指住我唱着還是覺得你最好，感覺好正。」再藉《祝福》向大家提前拜年，最後唱出搖滾版《吻別》作結。