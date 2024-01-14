【營事檔案】台式粟米蔬菜蛋餅

蛋餅是在台灣早餐店常見的早餐之一，基本會在煎蛋上放上蛋餅片，再加入不同的配料卷起而成，常見的配料包括火腿、芝士、吞拿魚等，最後淋上醬油膏、甜辣醬或辣椒醬等調味料。大家不妨嘗試在家中自製蛋餅，重拾台灣古早味。

粟米入罐新鮮都一樣有營

粟米是碳水化合物的來源，提供日常能量，同時含有一定的膳食纖維。即使是罐裝的粟米粒，營養價值都相差不遠，100克罐頭粟米粒大約含有2克膳食纖維。罐頭粟米比起原條粟米更為便利，由於在加工的過程中，罐頭粟米已經煮熟，可以即開即食，因為可製成粟米蔬菜湯等簡易湯水，節省不少時間。

十字花科蔬菜易產氣

椰菜又名高麗菜，是維生素K的來源之一，對於血液凝固和骨骼健康至關重要。此外，椰菜還含有維生素C和膳食纖維，有助於增強免疫系統和促進消化健康。但椰菜屬於十字花科蔬菜，纖維含量高，大量食用的話腸胃有機會較難消化。而當食物沒有被完全消化時，細菌分解食物所產生的氣體，就會容易出現胃脹、胃氣等情況。

台式粟米蔬菜蛋餅

材料：

蛋餅皮 1塊

雞蛋 2隻

葱花 1湯匙

罐頭粟米粒 2湯匙

椰菜 適量

低脂芝士 1片

調味料：

鹽 適量

做法：

1) 椰菜切絲、雞蛋打散備用

2) 蛋液加入葱、粟米及鹽拌勻

3) 燒熱鑊加油，先倒入蛋液，然後放上椰菜絲

4) 蓋上蛋餅皮，小火煎至蛋液凝固後反面

5) 加上低脂芝士卷起，盛起切件，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。