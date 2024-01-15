台灣#MeToo︱NONO案4位被害者再揭慘痛經歷：被弄到出血

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）去年7月遭網紅「小紅老師」控告性侵，及後連同小紅老師等20多位受害人提告涉性侵，NONO終被控性侵、猥褻10名女子。台北地檢署調查後，認定其中3女證據不足，將NONO不起訴，其中2名女子已聲請再議，另外，網紅小紅老師等7女提告部分，移轉士林地檢署偵辦。小紅老師今日（15日）再度發聲，指一定會告到底：「其實對於其中3個女孩不起訴，為什麼我們繼續聲請再議。因為我們無法接受女孩們的勇敢，沒有得到公平正義，卻只剩下二度的心理傷害，受害者遠比大家想像的還多，不只我公布過的那些！」

小紅老師於社群發文更怒罵NONO相較於其他認錯嘅藝人，佢侵犯最多女性，手法亦最為大膽可惡，但到依家連一句道歉都冇，更嬲爆留言：「你是沒錢買銀杏補腦嗎？那我今天再公布未曾曝光過的受害者，包含店名路名都讓你想起來！」再揭發有4位被害者，並貼出與4女的對話截圖。

分別有19歲受害者、20歲受害者、按摩師，分別是強制性交未遂、強制性侵+強制猥褻、強制猥褻，並晒出了對話紀錄，被害者們紛紛指出「當時我下面很痛，因為他的下面很大隻」甚至透露自己被弄到出血，狠批NONO滿腦子都是性，受害者遠比大家想像得更多，但因手上真係冇證據，只好收收埋埋。