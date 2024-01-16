效法日韓女神　慢食瘦身勁Easy

關於收身減磅的方法可謂五花八門，大方向不外乎控制食量及勤做運動，但其實還存在不少更輕鬆、免辛勞的方式。例如單單將進食速度減慢，便可帶來意想不到的減肥效果，更有不少女星貫徹這種飲食節奏，當中代表包括正拍攝婚後復出日劇《Destiny》的石原聰美，及熱播韓劇《京城怪物》女主角韓韶禧！請來註冊家庭醫生方玉輝和註冊中醫師黃晶晶拆解慢食對身體的好處及各種注意事項，讓大家慢慢吃、快快瘦。

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進食太快 難感飽足

不少都市人生活忙碌，用膳時習慣狼吞虎嚥，平均不到10分鐘便將食物吃光光。但方醫生指快速進食卻帶來增加肥胖機會等諸多問題，他解釋：「食物吞到肚子後，腸胃需約20分鐘才會傳達飽腹感到大腦，繼而產生吃飽了的感覺。若進食過快，大腦在接受訊息前往往已攝取過多卡路里，引致體重飆升。與此同時進食過快亦會增加食道消化壓力，容易感到胃痛、或增加腸胃疾病機會。而細嚼慢嚥能令食物體積變小，減輕胃部消化負擔。」黃醫師同樣表示吃太快會產生進食過量的情況，她指：「進食時血糖會逐漸升高讓大腦有飽感，但進食太快太急，容易進食過量食物，長期以往會增加肥胖、糖尿病、高血脂風險。」她更補充快食同時對胃部受納消化造成負擔，有機會導致胃酸反流甚至胃潰瘍。

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理想次數 細嚼30次

雖然吃飯快會帶來多種壞處，但究竟慢食與收身有何關係？黃醫師解釋：「有調查表示，當我們吃入同樣分量的食物，如果將每口食物的咀嚼次數從15次增加到40次，可減少11.9%的能量攝入，能更好幫助控制血糖及減少肥胖。一般認為咀嚼30次是最理想的次數，如果是減肥、控制血糖、血脂的人士，可考慮增加每口咀嚼次數到40次。」方醫生亦補充指患有糖尿病的人士特別需要慢食，他解釋：「因為吃飯快會加速唾液中澱粉酶分解食物中的澱粉質，令餐後血糖快速上升，而慢食則可幫助患者的胰島素分泌較少，同時能減少脂肪積聚。」因此，他建議最佳用餐時間應至少為20至30分鐘，每餐進食至七成飽。

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放慢速度 三次7下

習慣快食的人若覺得慢下來有難度的話，不妨參考日本模特兒圈盛行的「777咀嚼法」。方法非常簡單，吃東西時先用左邊牙齒咀嚼7下，接着分別再用右邊牙齒及較不常使用的牙齒各咀嚼7下，才把食物吞下。黃醫師表示此咀嚼法可有效減慢進食速度，她更補充：「利用此咀嚼法可平衡臉部兩邊咬肌、牙齒的使用程度，對於一側咬肌隆起、大小臉明顯的人士也有調整臉型作用。」除了咀嚼次數，方醫生和黃醫師均指出食物的選擇更重要，方說：「快餐食物如薯條、漢堡包等熱量高，容易導致發胖，並增加患上心血管疾病的風險。若想培養慢食習慣，應選擇高膳食纖維的食物如水果、蔬菜等，既能延長咀嚼時間，又可幫助控制血糖上升，降低膽固醇濃度等。」黃醫師亦建議挑較新鮮完整、非精製且需要多咀嚼的食材，她說：「例如五穀雜糧、飯、番薯、小米、蘿蔔等，能延長咀嚼次數之餘，又能健脾養胃。」

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完美示範 有辦你睇

有追看日劇的朋友，肯定有見識過石原聰美的魅力，除了美貌，她的標準身材亦教女生羨慕。這位日劇女王曾經在訪問中透露，每次吃飯時都會將食物在嘴裏咀嚼至少30秒才吞嚥，實行透過咀嚼增加嘴部肌肉運動，帶出瘦身又瘦臉的效果。而韓劇女神韓韶禧的健美身形一直是談論焦點，而她同樣是慢食支持者，曾於社交平台進行吃播時，被網民發現她每一口都會咀嚼至少約50次才吞下，食物在口腔內足足有3至5分鐘，認真誇張！

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急救飽滯 飲茶按摩有計

相信很多人曾因進食過快而導致食滯腸胃，若不想忍受胃脹飽滯帶來的不適，可參考黃醫師推薦的茶療和按摩穴位應急，幫助加快消滯。茶療方面，可將陳皮一片泡 20克普洱茶葉5分鐘後飲用， 陳皮普洱均性溫，既能促進消化功能，又可控制血脂。穴位方面，按壓位於手腕內側的內關穴2至3分鐘可改善吃撐的感覺，而揉按外膝眼下三寸的足三里3至5分鐘，則可紓緩胃痛、胃脹、腹痛、腹脹、便秘、腹瀉等多種胃腸道症狀。