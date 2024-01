由「金句王」方東昇率領3位「昇女郎」黃曉瑩、李曉欣、黃靖婷主持嘅兩輯《尋人記》及《好睡好起》播出之後獲得不少觀眾好評,不過其中一位「昇女郎」李曉欣(Michelle)喺上年7月宣布離巢,令網民大嘆可惜!

離巢後嘅李曉欣生活得相當悠閒寫意,成日喺社交網分享自己四處旅遊散心嘅靚相。今日佢喺社交網向大家分享喜訊,原來佢已經成為準人妻,佢晒出男友求婚嘅相,並寫道:「From Miss to Mrs, This is the start of something beautiful.」只見男友特意包下一艘遊艇,船頭擺着用紅白玫瑰砌成嘅心形,相當有心思,而當遊艇駛近中環摩天輪附近時,男友即單膝跪下向佢求婚,更送上一大束玫瑰花及鑽石戒指,冧爆嘅李曉欣一臉幸福,場面甜蜜又溫馨,而一眾好友亦喺留言區為其送上祝福。