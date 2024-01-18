Lisa得寵！陪法國第一夫人出席活動共用一傘

韓國當紅女團BLACK PINK的4位成員與YG事務所不續簽個人活動合約後，去年懶理樂迷抨擊堅持演出巴黎脫衣騷的泰國成員Lisa，自從搭上全球首富之子Frederic Arnault後，便經常逗留海外。

昨日（17日）她又被拍得身處法國巴黎的主題樂園，獲邀與法國總統夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）一起參加慈善活動，該主題樂園已是第31年免費招待百多名住院的年輕患者及其家人與病院職員，一起到主題樂園度過奇妙難忘的一天。

樂園官方社交平台亦上載Lisa與法國第一夫人跟全體參加者的大合照視頻，Lisa靠在總統夫人的身旁，凸顯地位非凡。離場時外面下起微雨，Lisa被拍得與總統夫人共用一傘，沿途笑不攏嘴，足見她極度得寵。其實總統夫人向來也有留意BLACK PINK，去年亦被拍得在保鑣陪同下觀看BLACK PINK演唱會。

另外，最近有網民在韓國討論區發貼文稱懷疑Jennie與男團THE BOYZ成員李柱延拍拖，但提出的論證卻十分牽強，可信度極低。隊友Jisoo則繼續拍廣告吸金，並公開新一輯服飾寫真，大騷香肩美腿。