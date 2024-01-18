陳蕾積極備戰演唱會　放假都不忘練歌

歌手陳蕾今日（18日）出席由Do姐鄭裕玲主持的手機發布會。陳蕾自言不是會追逐科技潮流的人，但如果出現了革命性的創新功能，就會想擁有。問到在唱歌方面會否打算和AI攜手合作？陳蕾說：「同AI合唱都唔係唔得，但我唔係好熟悉電子上嘅嘢，睇吓有冇人開創先河（尹光已經試過？）但係我覺得佢真人唱得好聽啲。」又表示AI始終無法取代真正的歌手，但如果這位歌手已經過世，AI能夠復原歌曲就非常有意義。

之後陳蕾又提到昨日媽媽來港探望她：「我煮咗餐簡單嘅飯畀佢食，咁所以可能新年就未必會一齊團圓，就算去探媽媽都會即日來回。」透露現在將會全心全意投入籌備演唱會，就算放假都會用來練歌。

至於同場的Do姐鄭裕玲就指自己的手機大概兩年一換，不過自己就算不上是「低頭族」，只會在有需要的時候才用手機。講到早前《萬千星輝頒獎典禮2023》中，她被林敏驄「擺上枱」說：「咁快炒人？」，Do姐指並沒有留意當晚的典禮，所以不知道當時的情況和他們說話的語氣，不過她又笑言並不介意：「口多多係佢嘅風格，而且頒獎典禮都要搵啲嘢講，要有趣味，都唔奇怪，冇話介唔介意。」提到最近的男團MIRROR開演唱會，Do姐就表示近來工作繁忙，雖然人不在場，但禮就會做足：「花籃果籃都已經揀到最靚，希望佢哋Good Show。」