相士批今年唔結婚會死　方力申：咁咪信囉！

歌手尹光、方力申（小方）和黃金寶今日（18日）出席慈善單車活動，尹光台上搞gag指不夠黃金寶踩單車叻，但比黃金寶踩得耐，事關他幾歲便開始踩。黃金寶透露近日多了身份是單車店老闆，希望透過踏單車推廣藝術文化，亦會到學校推廣及教班。

尹光表示4、5歲便開始踩單車，未試過踩單車追女仔，指年輕時不太懂拍拖事，只愛做運動。小方稱年少時就試過炒單車撞花別人的私家車，幸不用他賠償，他們表示3月17日會出席並參與善舉，挑戰約13公里路。

小方自爆去年睇流年相士指他不能踩車，故去年只出席開步禮，沒有跟大隊出發，電單車也停用了一年，笑言師傅工作時間表好密，未約到今年睇流年，尹光又爆爛gag：「約唔到師傅睇流年，我請你食榴槤。」

問去年有否睇姻緣運？小方即刻失憶，尹光笑稱：「我等緊你請欴，希望你2024年搞掂，到時免費幫你唱歌做嘉賓。」小方聞言不禁求饒，笑言再講就出事。但今年若批他結婚大旺，會否立即與女友拉埋天窗？他稱又不能太迷信：「去年相士係救我一命，如果今年話我唔結婚就會死，咁就信囉！講笑啫！」尹光又醒一句：「佢又話信，依家又話太過迷信，佢係雙性。」