Mike以新世代聲音　重新演繹《繁花》插曲

歌手曾比特（Mike）為內地熱播劇《繁花》獻唱插曲《再回首》，歌曲於今天（18日）正式上線，作為導演王家衛首部執導電視劇，超強的演員陣容加持以及時代變遷中跌宕起伏的故事情節，讓《繁花》一上線便引發熱議，各平台資料持續攀升話題不斷，隨之劇中的原聲帶也成為了大熱歌曲。

Mike這次是被導演王家衛精心挑選，憑藉他的新世代聲音，將經典金曲《再回首》重新演繹。Mike以他獨特的音樂風格，將歌曲注入新的靈魂，營造出與繁花故事相得益彰的時代氛圍，透過繁花電視劇提供的時空背景，將歌曲融入劇情，呈現出更豐富的情感和意境。

這場音樂的冒險不僅是對經典金曲的致敬，更是對年代的共鳴。生於1993年的Mike，誕生年份與繁花故事發生的年代相契合，使他更能深刻地理解和傳達歌曲中的情感。導演王家衛的選擇不僅是為了找到一個新的聲音，更是為了讓這首歌在新的時代中找到共鳴點。期望這次重新詮釋能夠超越音樂本身，成為一種文化的傳承。這首歌將持續流傳，為樂迷帶來長久的愉悅，同時也將成為新一代對過去的敬意和對未來的啟示。

另外，除了Mike演唱的《再回首》外，《繁花》共採用了50多首金曲作為原聲帶，唱片公司將當中10首經典曲目以全新方式唱響歲月的洗禮，致敬時代的變遷，結合10首歌曲合集成電視劇《繁花》金曲，包括《不再猶豫》、《忘情森巴舞》、《路邊野花不要采》、《執迷不悔》、《偷心》、《喜歡你》、《紅唇的吻》、《光輝歲月》、《My Shawl》、《Hand In Hand (excl. Korea)》共10首，皆為大眾耳熟能詳的音樂作品。