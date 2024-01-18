連詩雅新劇遭周志康強姦　再被鄧伊婷狂扯頭髮

藝人連詩雅在昨晚（17日）播出的無綫劇《旁觀者》中慘遭周志康強姦，是次絕對是連詩雅瞓身演出，除了要挑戰爆喊、慘遭強姦及出浴等不同場口，更差不多一整集由頭喊到落尾，連詩雅曾透露拍攝時除了要忘記本身性格外，更是每日開工均喊到筋疲力盡。

昨晚一集連詩雅遭飾演周心康女友Ashley的鄧伊婷（Irina）瘋狂扯頭髮，除了連詩雅的楚楚可憐演繹入木三分，Irina邊扯頭髮邊瘋狂喪鬧連詩雅亦十分搶戲。Irina受訪時坦言該場令她相當難忘，除了因為扯頭髮戲是臨場加插，更因擔心誤傷連詩雅而壓力爆煲，Irina憶述當時情況時，亦忍不住抖大氣謂：「我係第一次拍打女仔戲，本身劇本只係話我摑佢，我已經好緊張，都有事前做吓功課睇吓人哋點摑人。點知去到現場，導演同我講話女仔唔會咁摑人，女仔應該係要扯頭髮嘅，我即刻：『唔係啩』，摑只係一吓，但扯頭髮過程好長喎。跟住導演畀咗啲reference我睇，我睇到呆咗同眼都凸埋，結果更加緊張。其實我真係寧願畀人打，打人真係唔知點，好驚整親對方，導演有嫌我唔夠力同唔夠真，都拍咗幾 take。」

Irina續指全靠連詩雅安慰及鼓勵，才順利完成場口：「連詩雅叫我唔使驚，仲話寧願我用力啲，等大家可以快啲收工。」另昨晚鄧伊婷在媒體面前得體地撐完男友後火速黑面兼暴怒一幕，亦演得頗為到位，Irina 受訪時談到角色亦大呼好玩：「雖然係由壞學生演到壞女人，但我覺得呢個角色有啲值得同情，一嚟我覺得佢咁衰都係出於心魔和妒忌，二來佢都係畀兩個男人玩弄於鼓掌之間，仲要自己都唔知，所以某程度都值得同情，同埋個角色都好立體，好多謝劇組同埋監製畀呢個機會我去嘗試同發揮。」

除了詩雅及伊婷，是次對周志康亦是一大挑戰，拍攝強姦場口當日，周志康心理壓力比連詩雅還要大，先後高呼：「我依家開始驚」及「我開始後悔」。反觀連詩雅則全程表現輕鬆，除了秒速入戲及從場口中抽離外，全場自稱好好打的她，更撩周志康玩拗手瓜舒緩氣氛，愉快惹笑的拍攝現場與拍出來的劇情形成強烈對比。