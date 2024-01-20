馮盈盈拒拍《一舞傾城》被掟入雪櫃　自爆真正原因

藝人馮盈盈早前接受電台訪問，對於前年有傳拒北上拍《一舞傾城》被TVB掟入雪櫃，節目中，她承認因自身壓力及家人健康問題，曾推掉一齣要赴內地拍攝的劇集：「因為當時疫情，家人唔舒服，要我離開香港一段時間是很難兼顧；亦因那齣角色很重戲份，有屋企人牽掛讓我感到應付不到，是信心不足。是自信心問題令我錯過很好的機會。」

馮盈盈選港姐已坦白公開戀情，更透露過前大學男友鼓勵她選港姐，但當二人發展至同居階段便分手結束四年情，當時有指與一場劇集《解決師》與張頴康激情戲有關，對此她說：「其實冇關係！那時是抗拒拍那場戲，是因為始終第一次，作為女仔很尷尬很緊張。」

至於分手原因，她指是入行後雙方關係變緊張所致：「未入行想法較天真及無知，以為光明正大公開好正常，還會畀到另一半信心及安全感，但慢慢發現，圈外人是另一半就要承受很多不必要的目光及壓力，譬如他的日常生活需要面對同事、家人及朋友目光，都會有壓力，圈內人是我，我食得鹹魚抵得渴；但他不是藝人毋須要承受，那就開始有分歧，爭拗變多。」問若有機會重新選擇，問她仍會否參選港姐，馮盈盈斬釘截鐵說：「會！因為我很鍾意現在的自己，及現在所有的工作！」

回復單身後，馮盈盈因搬屋及擁有名牌包包被指變得拜金，她說：「搬屋是因為搬回跟家人住，名牌包包是自己買，是獎勵自己作為工作上的動力。」