【是日通勝】

農曆十二月十三

癸卯年 乙丑月 丙戌日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：納財、捕捉、祭祀

忌：修廚、作灶、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：草青色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

獅子座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

處女座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

天秤座：財運欠佳，別再胡亂花錢，否則後果自負。

天蠍座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

人馬座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

山羊座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

水瓶座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙魚座：身處逆境要保持開朗，沒必要跟別人比較。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）龍 遇小人

鼠：貴人運強，家中長輩是你的經濟後盾。

牛：健康有隱憂，消化有問題，少吃消夜。

虎：事業旺，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

兔：財運一般，做好理財規劃，勿亂花錢。

龍：是日沖煞，不宜高調，容易得罪小人。

蛇：工作負擔大，情緒不穩，易灰心喪氣。

馬：曖昧關係漸明朗，不妨向意中人表白。

羊：工作表現不似預期，遵守規則很關鍵。

猴：堅持鍛煉有好處，身體狀態明顯改善。

雞：財運不太好，容易受騙，花掉冤枉錢。

狗：一動不如一靜，做事方式要穩陣行先。

豬：士氣好，工作上能攻善守，成功在望。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

頸相

頸項在相學上又名天柱，因頸上應一首之棟柱，下接一體之橋樑。頸項之長短標準是，人若肥的，頸宜短些；人若瘦的，頸可以長些。若違反的話，即人肥頸長，人瘦頸短，則主其人不富，亦主尋短。

頸項若方隆光潤乃大貴之徵，頸項若豐圓堅實乃大富之相，若頸項偏側而細弱者，則非棟樑之材矣。若頸項肉厚尤其是頸後有肉豐滿隆起者，主有財富，身體強健，少災禍而長壽也。

男士有喉核是正常的，尤其是比較瘦削的男士便很容易見有喉核，但亦不易過分之凸顯，若過分凸顯便主財運有欠、不順也，只利於求名，宜研究學者文藝創作人士，但亦不宜見雙喉核，則主貧苦無依在晚年。若是肥胖的男士則不宜見喉核，若有則主易短壽、易犯官非，有牢獄之災。

女士無喉核是正常的，不論肥瘦都不宜見有喉核，若女士見有喉核的話，表示常有不如意之事情發生，與父母、兄弟、子女緣較薄弱，尤其是對夫運有不利的影響。所以，男士在擇偶時，要特別留心注意，你的對象有喉核否？