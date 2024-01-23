【打卡必到】藝綴廟街！地道元素變身發光裝置

配合夜繽紛活動，香港旅遊發展局（旅發局）為傳統廟街注入新動力，推出為期半年的推廣活動，主要有「藝綴廟街」及「食聚廟街」兩大亮點，借此提升廟街用戶體驗，吸引更多人流，今日先為大家介紹「藝綴廟街」必到的打卡位！

旅發局是次邀請了本地建築師蕭國健（Stanley）用藝術點綴廟街，沿廟街多個地點設置具有老香港及廟街元素的發光打卡藝術裝置、特色路標及投影裝飾等，營造五光十色感覺。「例如油麻地社區中心休憩花園內的天后廟是廟街代表性的建築物，更被列為香港法定古蹟，很多人到廟街就是為了參觀這座古廟，因此我在門口兩旁設置了兩個傳統燈籠發光裝置，就像歡迎遊客到訪。而前方的福字，則代表大眾參拜天后廟以祈福為主。」

為了今次的活動，Stanley事前和團隊到廟街拍了很多照片，希望好好掌握將經典元素再融入設計中。「由地鐵站至廟街，再行到油麻地社區中心休憩花園的沿途，我們共放置11個具廟街地區特色的發光裝置，融入了舊鐵閘、窗花等老香港特色圖案，並以富現代感線條呈現，新舊對比為廟街文化貫注新鮮感。當中發財字樣、『蝠鼠吊金錢』圖案、靈雀、魚蛋、涼茶舖葫蘆及辣蟹等物件，是香港傳統特色之一，希望能夠藉今次的機會，喚起大家的集體回憶。」

路標及投影 增添藝術感

走進廟街，不能錯過特色路標，在原有路牌上增添藝術元素，其中「廟街」加入卡通版的廟街牌樓、煲仔飯與涼茶等圖案，資訊與趣味兼備。另外，還有投影裝飾，包括燈籠、小鳥等圖案，展現廟街的獨有風貌。「繽紛色彩的投影打在建築物上，就算距離較遠亦可欣賞到，部分投影圖案加入了唐樓的窗花及鐵閘圖案，還有天后廟瓦頂以及通風磚圖案等，大家不妨用心發掘一下。」而廟街的配電箱及油麻地社區中心休憩花園的金屬欄杆，更貼上充滿港式地道風情的藝術圖案，呈現區內獨特體驗及文化。Stanley希望，透過這些富本地特色的打卡裝置，讓旅客及本地市民體會最有情懷的香港味道，提升他們到訪的興趣。

天后廟延長開放時間

活動得到東華三院的支持，位於油麻地榕樹頭公園、有過百年歷史的法定古蹟「天后廟」，逢周六延長開放時間至晚上10時，讓更多遊客到訪。「天后廟是廟街名稱的來由，早於1865年建成，早期除了拜神外，公所亦設於此，不少市民聚集談談社區瑣事，早期亦提供義學服務，和街坊有着密切關係。我們非常支持今次的廟街推廣活動，因此延長逢周六開放時間，希望公眾前往廟街除品嚐美食及打卡外，也可了解古廟歷史。」東華三院（委託廟宇）營運經理伍兆聰表示。

發光打卡藝術裝置：

特色路標：

投影裝飾：

創意藝術：