NamX HUV 非行電都可零排放　兼有真引擎聲

裏外均注入了X設計元素的NamX HUV，是由著名的Pininfarina設計工作室操刀，造型時尚，同時亦兼顧到上佳的空氣動力學獨特。(互聯網)

新創氫汽車公司NamX 繼去年發表名為HUV(Hydrogen Utility Vehicle)的氫動力概念SUV後，忙於朝量產方向繼續進行開發，並表示希望能2026年第4季可正式交付。並在早前透過短片，讓車迷一聽由所搭載的氫燃引擎發出咆哮聲，雖然只得2、3秒，但卻即時令人對此車量產充滿期待。

那些咆哮聲乃是來自車載的一具鋁製6.2L V8氫內燃引擎，將提供GT(後驅)版及GTH(四驅)版，前者最大馬力300hp，0-100km/h 6.5秒；後者最大馬力550hp，0-100km/h 4.3秒。有別於傳統汽車配備燃料儲存缸，但所儲存的燃料不是石化燃料，而是氫氣。兩版本所需的氫燃料均來自一組固定式雙氫氣缸及6個易裝拆可隨時替換的氫氣樽，單次入滿氫可行駛800km。廠方表示固定式雙氫氣缸的入氫時間僅需4分鐘，至於裝拆式氫氣樽則可在廠方特設CAPX氫樽站隨卸隨換。此外，它亦跟傳統汽車般設有尾喉，在HUV身上的更採用六角形設計及雙出設定，當然排出不是廢氣，而是水蒸氣。