阿嬌同性密友疑認愛　網晒1證據惹爭議

女子組合Twins 2001年出道至今，有唔少膾炙人口嘅經典經歌外，更係陪伴咗唔少樂迷嘅成長，人氣高踞不下。而最近喺紅館一連開14場演唱會嘅佢哋，唔止有唔少圈中好友捧場，就連同鍾欣潼（阿嬌）有好交情嘅內地網紅周揚青，都有份到場支持外，更有眼尖網友發現去年曾同阿嬌傳出緋聞嘅TB友人，內地網紅皇甫聖華亦有喺社交網低調晒出演唱會照片，消息一出引嚟唔少網友質疑2人算唔算係首度回應戀情。

阿嬌2017年喺台灣拍戲而認識「醫界王陽明」賴弘國，隔年生日被求婚成功嘅阿嬌，更於同年喺洛杉磯及香港舉辦婚禮，婚後2人亦曾上過真人騷高調放閃，正當外界睇好2人婚姻之際，未料2020年就宣布已經離婚，殺外界一個措手不及之餘，賴弘國更公開透露離婚原因係女方已經唔愛佢，阿嬌更發聲明指：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事。」

事實上，去年阿嬌就被內媒直擊同朋友深夜聚餐，離開時仲同一位短髮女性友人舉止親密，對方甚至仲鈎住阿嬌獻香吻，事後該名女性友人被起底係內地網紅皇甫聖華，出生喺富裕家庭，而喺去年10月阿嬌亦喺社交網晒出2人合照，引嚟外界質疑2人嘅真實關係，對此阿嬌僅回應道：「哈哈哈，你們放心，我還是愛我的阿Sa。」不過，阿嬌除咗喺皇甫聖華生日宴上Po文祝對方生日外，仲畀網友發現去年6月皇甫聖華就曾同阿嬌一前一後喺泰國布吉島打卡，疑似密遊。如今，皇甫聖華再晒出喺香港睇Twins演唱會嘅舞台私照之餘，仲剩係留低一個蛋糕嘅Emoji，引嚟唔少網友留言道：「女朋友生日，不能沒皇甫。」、「留言區沒事吧，人家跟誰談戀愛關你們甚麼事？」、「這……算第一次正面回應？」