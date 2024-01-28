王浩信演新版宋世傑贏啲乜？監製：靚仔同威猛好多囉！

藝人張達明監製、林子聰任總導演的無綫新劇《狀王之王》，由視帝王浩信、姚子羚孭飛，其餘參與的還有金剛、王子涵、陳楨怡、陳浩民、文凱玲等。《狀》劇乃無綫1997年的經典劇《狀王宋世傑》前傳，當年該劇由張達明飾演宋世傑及郭藹明飾演白玲瓏，時隔27年，宋世傑及玲瓏角色換上浩信及子羚，達明則升呢演宋世傑養父，更是劇集監製。

談到相隔多年再度參演以宋世傑為主劇集，並多了監製身份，達明坦言感覺相當不同：「今次角色最唔同係好多特別嘅造型同化妝，係超乎想像嘅。以前演宋世傑時話晒自己第一次做劇集主角，所以要顧掂自己啲台辭同演法先，冇乜點理其他嘢。今次做監製最大分別就係要顧好多嘢，由拍攝方法、搵演員、演員配搭等都要處理，希望可以創造出新嘅經典組合。」談到新任宋世傑浩信，達明讚不絕口：「佢好稱職，演技好、夠投入同想像力好豐富，我同佢都去過外國上演技深造班架。佢好多動作都比我強，因為夠高大。呢套劇我主要教佢點玩把扇，其實以前我都唔係專登為咗宋世傑個角色去學玩扇，而係咁啱喺演藝學院學咗一啲京劇嘅技能，就將學咗嘅嘢融入個角色度。而我教完浩信後，佢即刻諗到點用自己嘅方法去玩，仲要好『估你唔到』嘅。」

對於新舊版本最大分別，達明笑言是浩信：「佢比我高大靚仔同威猛好多咯！」並保證新版保留不少舊版可觀元素：「第一姚子羚同郭藹明一樣咁靚同咁打得！宋世傑同玲瓏都係會攜手查案同有好多奇遇，佢哋會全力以赴打破困局、搵出佢哋想知嘅真相。」