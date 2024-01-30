周大福「金龍獻瑞」　 金龍金飾喜迎新春

【特約報道】踏入2024年萬象更新，不少人會於喜慶洋溢的傳統節日給自己或摯愛送上一份新年喜悅，祝願身邊每一位都幸福常伴！而今個新春，周大福以金龍為主角，設計出一系列足金賀年飾品迎接龍年，包括全新的「經典·傳承」系列「傳承龍」金飾、龍年生肖系列金飾，以及「迪士尼經典」系列龍年飾品，當中包括擺件、吊墜、金條、嬰兒鎖包及手鐲等，飾品種類甚多元化，讓新春增添一份熠熠生輝的賀年氣息。金龍飛躍，喜滿人間！象徵聰敏與富足的金龍一飛沖天，與你一同傳遞美滿祝福，以璀璨金飾迎接豐盛美滿的一年，讓你今個甲辰龍年祥龍瑞氣，好運接龍而來！

翱翔天際 「傳承龍」 傳承金藝之美

金飾既能夠為造型增添時尚魅力，亦十分應節，為新春帶來好兆頭。周大福今年全新推出「經典·傳承」系列「傳承龍」金飾，系列秉承「傳藝·承美」的核心價值，以千年文化為基礎，結合現代美學與流行元素，將經典龍圖案與現代美學融為一體，引領時尚。此外，龍在傳統文化中被視為神聖、吉祥、吉慶之物，是神勇、尊貴、威武的象徵。不同龍的紋飾組合各有寓意，代表人們對新一年有着美好的祈盼。例如系列中的辰時運轉足金吊墜，靈感源自國玉龍鳳紋，運用傳統黃金鑄造，並採用鏨刻工藝營造古樸質感。「辰時運轉」來自「辰時群龍行雨」，主體勾勒出龍的形態，配上靈活的可旋轉珠子，寓意辰龍之年，時來運轉。

「迪士尼經典」系列 經典角色化身龍年小福星

除此之外，周大福推出全新「迪士尼經典」系列龍年金飾，與迪士尼粉絲一同喜迎龍年！米奇聯同全新角色「大鼻與鋼牙」，一同戴上龍帽子，齊齊扮演龍年小福星。足金串飾運用精湛的電鑄硬金工藝和鎏彩工藝，打造出細膩質感及立體效果，再配合精緻龍帽子造型和 手捧「福」字，寓意龍年吉祥高升，好運不斷。飾品還有米奇龍年金章，兩面均刻有「米奇」頭像，以傳統祥雲圖案為襯托，加上靈敏活潑的小金龍。充滿喜慶歡騰氣氛之餘，既可愛又具收藏價值，無論送予大朋友或小朋友， 收到定必身健如龍，活力無窮！

每款金飾的表情生動細膩、姿態靈巧活躍，為大家送上最生龍活虎的窩心祝福，讓您向親朋挈友表達永恒心意。周大福「金龍獻瑞」龍年生肖系列，均屬於精工細膩的藝術珍品，滿載美好寓意和祝福，送禮或收藏紀念都非常適合。