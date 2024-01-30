本尊就位︱孔德賢首做男一勁生鬼　獲讚有鄭嘉穎影子

無綫劇集《本尊就位》昨晚首播，劇情講述「神棍」陳木昆（孔德賢飾）聲稱可請呂祖（呂洞賓）上身為村民指點迷津，實則只是靠偷聽善信禱文才如此「靈驗」。最終更驚動呂洞賓（謝東閔飾）下凡「講數」。昨晚首播後，有網民指劇情輕鬆惹笑適合農曆年間播放，並直指孔德賢有鄭嘉穎影子。

其實孔德賢在首集相當忙碌，除了「偽扶乩」時反白眼、打冷震及要朗讀古詩外，還要凌空整個人撲向飾演花魁白雪花的陳嘉慧，之後又要孭着對方通山跑，絕對是體能大考驗。談到扶乩戲份，他坦言事前有專誠找道士學：「我托朋友幫手搵咗間道館，再向嗰度嘅道士了解到底做呢啲儀式係點，佢亦都親自示範咗一次畀我睇。至於打冷震同反白眼，係我自己加上去，因為想凸顯番呂祖上身嘅劇情。」談到「偽扶乩」場口要唸大量古詩，他笑言：「好好彩，我以前係綜藝出身，做主持工作要背好多稿，同埋我以前好鍾意背中史，背書都OK，拍嘅時候導演都好驚訝我咁長嘅對白都背到。」

談到「懲罰風箏」，他透露是劇組事先為其度身訂造，並透露拍攝「飛天」場口很難忘：「因為係喺廠嘅綠幕度拍，呢個經驗對我嚟講好新鮮。」至於「從天而降」一幕，他表示某程度要克服心理障礙：「我一去到現場，導演同武指就叫我陣間要喺棵樹度跳落嚟，因為我本身好驚玩機動遊戲，對於高空嘢係非常之驚，咁我當時都惟有頂硬上。其實呢個動作真係都幾高難度，因為我要跳落嚟再直接責落陳嘉慧度，好彩兩個都冇受傷，武指指導得好好。」