美食共享　一浪接一浪

近排北上搵食成風，為了吸引大家留港消費，不少餐廳或品牌都落力推出各式新菜或優惠，尤其農曆新年前後，就有更多限定優惠吸引客人，想食得好又食得抵，有大把機會。

人氣招牌菜

每個餐廳都有自家的招牌菜，深得鳷人歡心。一個飲食集團於即日至2月4日推出Black Series狂饗慶典，客人在網上訂座，可用優惠價歎盡旗下餐廳的人氣菜式或特選菜單。中環區的米芝蓮餐廳就有阿姆利則炸魚和醬伴餡角等，旗下另一間米芝蓮法國餐廳則有平政魚配魚子醬油醋及煙熏北京鴨菠蘿，帶來優雅的法式創意。中環一間英倫餐廳有烤比目魚、凱撒沙拉、雞尾酒藍水晶蝦和招牌慢烤牛肋扒等菜式。拿波里薄餅店有加入羊奶和水牛芝士的蘇連多薯丸，越南酒吧推出香茂辣椒豬和焦香裙帶和牛扒。灣仔越南餐廳推出翻新菜單，有南榮府式椒鹽雞翼及蕉葉包盲鰽2道美食供應。另外，還有美式漢堡店的至抵套餐、加拿大風酒吧的水牛城雞柳配藍芝士醬連一杯指定酒精飲品套餐。愛甜吃可選在旗下烘焙店享用買二送一的蛋糕或甜批優惠，又或是在另一品牌的烘焙店買滿半打曲奇，即送特別版曲奇。

半價自助餐

對於講究要食到回本的客人來講，自助餐簡直是他們的主場。沙田一間酒店的咖啡廳於即日至2月29日指定的平日日子，在官方網站訂坐，最高可享半價優惠（加一服務費以原價計算）。到時大家可於中國廚房享用港式地道小炒、燉湯或燒味，凍廚房有冰槙海鮮和刺身等，西式廚房有即烤薄餅、意粉和烤肉，甜品廚房有多選美點。另外還有即點即製的蝦咯嗲三文治、烤三文魚柳及肉醬意大利粉，晚市加推鮑魚、花膠、即切西班牙火腿、帆立貝刺身和原條蒸魚等，滿足不同喜好的客人。

大包圍精選

臨近新年，由頭到腳、由內到外都想煥然一新。來自日本的人氣商店於即日至2月18日，由服飾、家居、收納用品及食品等都有多項優惠，折扣低至6折。食品方面，各款香草茶會有7折，喝一杯熱茶就最舒心。天寒地凍最好打邊爐，只要加熱水或微波爐便可享用的火鍋湯包，以及精選全盒小食系列會有8折。另外，還有新春限定食品組合優惠，如自選四件法蘭酥小吃、夾心榛果醬朱古力和自選兩件掛耳台灣茶。現時至2月9日，於店內購物滿HK$200或以上，可獲贈龍年限定利是封1包。

美酒買一送一

來到新一年，中環高級意大利餐廳推出全新4道菜或6道菜嘗味菜單Immersion in Piedmont，讓客人感受地道的皮埃蒙特氣息。頭盤有意大利鮮蝦他他和薄切吞拿魚粒小牛肉或意式熱沾醬雅枝竹。喝一口暖胃的皮埃蒙特雜菜湯後，就有皮埃蒙特肉醬意大利麵和長螺絲粉，前者選用意大利白牛Fassona加紅酒煮肉醬，味道香濃，後者選用古岡左拉芝士配黑松薄片，味道濃郁。主菜有60C慢煮皮埃蒙特鱒魚、珍珠雞二吃和和Oberto’s Fassona牛肉，甜品以提拉米蘇作結。情人節當晚會有只此一晚的限定菜單，大家可密切留意。由現時至2月尾，客人於星期四至六午市或晚市嘗味菜單可享指定美酒買一送一優惠。

指定信用卡7折

香港人愛嘗新，年糕的口味年年有新意。一間中菜食府今年推出多款新口味年糕，海膽帶子富貴糕鮮味分子，加指定價錢還可放魚子醬於糕面。雙喜燒鵝芋頭糕內有明爐燒鵝粒、臘腸、膶腸和蝦米，啖啖惹味。清新的甜滋滋紫椰糕，香軟細滑。客人選購賀年糕點，以指定信用卡會有7折優惠。

中西合璧

傳統美食加入西式食材，會有意想不到的效果。源自北歐的家品品牌今年推出2款新糕點，橙香接骨木花桂花糕酸甜度適中，入口富桂花香氣。另一款咖啡年糕，選用100%阿拉比卡咖啡豆製作，帶有濃濃的咖啡氣息。同時間，品牌推出新春賀年盆菜配傳統南乳汁，於現時至2月21日接受預訂，在指定日子取貨會有優惠價。現時至2月9日，客人於門市單一消費滿HK$268，憑即日收據可免費換領利是封乙套，數量有限，送完即止。

高質韓外賣

無時間出去食飯，以前就會話捱飯盒，但現時的外賣飯盒，質素高企。香港一間醬油蟹網購專門店早前於長沙灣開設新門市，店內的韓國美食換上全新包裝，因應新店開業及新春，現時至2月29日推出新春食好嘢福袋，內有濟州黑豚肉五花腩、濟州黑豚炒辣豬肉、濟州黑豚豬烤肉、濟州黑豚豬肉餅、濟州黑豚豬肉丸及情趣海盜之蟹湯窩，分量十足。此外，店內會供應多款口味的韓式外賣飯盒，如濟州黑豚手打漢堡、辣炒濟州黑豚肉、濟州黑豚肩胛扒、春川雞腿肉芝士和辣炒春川雞腿肉芝士飯盒等，因應新店開幕有期間限定優惠價的濟州黑豚炒辣豬肉蓋飯連飲品，每日售完即止。