楊紫瓊罕談上一段婚姻　未能為前夫繼後香燈成離婚主因

去年憑電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）奪奧斯卡影后的楊紫瓊，與拍拖19年的法國富商Jean Todt結婚兼成為嫲嫲，事業愛情兩得意，日前她接受訪問時，首度談及上一段婚姻，離婚收場的原因。訪問中，楊紫瓊接受桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）訪問時，指當年結婚後，因無法兼顧工作，才選擇淡出影壇，並非男方給予壓力，她表示：「是我自己的選擇，因為我知道，工作與家庭，我只是選擇其一，當時的我想要真正的家庭生活。」

離婚的理由，除了因為婚後無法兼顧家庭與事業外，加上男方需要兒子繼承事業：「不只是一個，而是兩個兒子，甚至三個更好。」但結婚這四年，她嘗試過很多種方法，但始終不能懷孕，她直言與前夫很恩愛，但由拍拖至結婚，相愛十年也無法得孩子，感到很無奈，她說：「對方龐大的商業帝國需要繼承人，這不是相愛就能夠辦到，現在回想我們分開是明智的，離婚很艱難，我能夠離開，不是假裝一切都會好起來，這樣做是對的。是的，我們相愛，但勉強下去不會讓我們的關係變得更好。」