佐治童子寫書爆料批評美國兩大天后態度惡劣

英國80年代殿堂級組合The Culture Club主音佐治童子（Boy George）最近推出自傳《Karma》，於書中除了自爆秘聞之外，亦串盡一眾圈中人。其中他公開點名批評美國樂壇天后珍納積遜（Janet Jackson）對他態度惡劣！

事發於80年代，他與珍納一同亮相美國音樂節目《Solid Gold》，他表示由於他當時在後台未化妝，因而珍納不認得他。佐治沒有具體說當時情況只表示：「佢（珍納）一啲都唔友善，亦唔嘗試去扮（友善）。」之後佐治化好妝後，到後台大搖大擺確保被人認出，珍納的團隊見到他後要求他拍條影片訊息給珍納，急智的佐治乘機反擊對住鏡頭說：「下次你見到某某人時，要友善。」珍納得知後即邀請他到其更衣室並解釋指自己當時並不認出他。佐治表示當時他即回答：「咁即係話你只會對自己認識嘅人好啦？」幾年後，當他們再見時，珍納都不敢怠慢直視他。後來更成為好友。

除了珍納之外，佐治童子亦批評曾被已故天后天娜端納（Tina Turner）冷待。他表示好友艾頓莊（Elton John）曾邀請他睇騷，完騷後他入後台現場星光熠熠，當艾頓向他介紹天娜時，天娜竟然背向他，搞到他好唔開心即離開後台，一直不知為何天娜對他有如此反應。佐治直言自己是她的忠實粉絲：「佢（天娜）對我唔友善，好可惜。」而他推測好可能不滿他曾有吸毒傾向。由於他是天娜的粉絲，所以他一早已原諒她。