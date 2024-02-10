黃紫盈赴日修讀調理師　浸溫泉另類「洗邋遢」

前新聞主播黃紫盈正在日本修讀「調理師課程」，農曆新年都會在日本度過，由於神戶校舍距離著名溫泉勝地「有馬溫泉」不遠，考試翌日剛好是年廿八，便善用一日假期去浸溫泉，年廿八以浸溫泉作另類洗邋遢，相當應節。

調理師課程的廚藝班除了學習日本料理和西洋料理外，還有中華料理，中華料理班剛好請了嘉賓廚師炮製「金沙明蝦」，覺得金沙代表「黃金滿屋」，蝦代表「哈哈大笑」非常好意頭，她說：「中華料理導師和嘉賓廚師都係日本人，當初佢哋選擇做因為覺得食物充滿魅力，製法變化多端及色香味美，我班日本同學仔都好鍾意食，希望佢哋有機會來港，一齊再食大餐。」農曆新年她要幫學校籌備校園祭，正好讓她化身「宣傳大使」向大眾推廣飲食文化。

提到剛踏入2024年，日本發生一連串不幸事件，包括日本能登地震及羽田跑道事故等，她希望大家新一年都身體健康及開心平安，自己就希望順利考獲日本國家認證的「調理師」資格，及繼續有食神。回顧兔年，自覺是好充實的一年，經常港日兩地走，估不到可以順利兼顧事業和學業，尤其成功考獲日本語能力試N1，及一個接一個校內試，全靠有貴人相助，「記得考試前兩星期，我因為回港工作而錯過了考試雞精班，感謝同學自發幫我攞筆記和記錄，令我可以及早溫習。」為報答貴人，每次來回港日，她都會買手信答謝大家。