陳慧嫻爆當年暫別樂壇赴美讀書真相　原來因為佢…

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》明天（11日）播出的一集是第九部曲《陳慧嫻金曲賽喜氣洋洋賀十二強！》下半場，參賽者黃劍文再有好表現，他自彈自唱《我寂寞》，大晒煙嗓喉唱出寂寞感覺，而他的留鬚流浪造型亦加分不少，評審陳慧嫻大讚：「恭喜晒你，呢隻歌你做咗好多功課，畀到嘢我睇、畀到嘢我聽，真係畀咗好多心機落去，呢樣值好多分，令我好感動。」伍仲衡則說：「你畀咗呢首歌新嘅面孔，有啲王傑嗰啲浪子Feel，好不羈，好鬼正呀你！」

另一參賽者安雅希獻唱《夜機》，對於雅希的演出，慧嫻認為歌曲不太適合參賽：「你嘅聲音係屬於厚同低沉，唱呢隻歌係好聽，不過呢隻咁平淡嘅歌表現唔到你威猛嘅地方。」伍仲衡亦認同慧嫻所說。而《夜機》是慧嫻爆紅作品之一，當年正值事業高峰的慧嫻宣布暫別樂壇遠赴美國讀書，令一眾歌迷依依不捨，慧嫻在節目上自當年離港因由：「我個人好簡單，唔多諗嘢，多得我老竇係超級控制狂，佢話咩我就做咩，雖然我有唱《反叛》，但都係被迫㗎啫！爸爸覺得我唱咗歌，滿足咗自己愛好喇，咁不如讀埋大學，如果第時唔唱歌，都起碼有個學歷喺度，當時我自己都喊，都好唔捨得啲歌迷。」