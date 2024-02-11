生肖龍運｜張學友勞碌得個桔？新春最強六合彩攻略！

今次雲文子師傅會分析屬鼠、牛的龍年生肖運程。今年屬鼠的人時來運轉，尢其在職場上所向披靡，競爭力及戰鬥力勝人一籌，自然機會接連來到，人緣甚廣，有女性貴人作助力。鍾嘉欣、李亞男、呂爵安（Edan）等藝人就是屬鼠，而女神鍾嘉欣自結婚後，她移居到加拿大做全職媽媽，不如聽師傅的意見，趁着今年運勢好極佳，復出返香港拍劇，說不定這麼幸運奪得視后，亦不是沒可能的！

屬牛者龍年運勢一般，「破太歲」促使整年勞勞碌碌，不過付出的努力到頭來得個「吉」。倒不如以穩守為主，憑着這個機會好好休息，正所為「休息是為了走更長的路」。屬牛的藝人有張學友、郭柏妍、陳煒等等，當中歌神學友最近忙着在亞洲各地開個唱，雖然剛剛師傅說，屬牛的人好像很忙，最後都是得個「吉」，但粉絲一定不會得個「吉」，他上個月再在紅館開個唱，反應非常熱烈，還要加開5場，不如學友就聽師傅說，忙完一陣，找個機會好好休息！

香港人經常幻想自己中六合彩，原來在西面擺放海景畫，可增加偏財運，有機會中即將攪珠的逾1億六合彩，不過此位置切忌擺放香薰蠟燭，火會虛耗財勢。相信大部分的家長，希望自已的子女讀書考試班，而雲文子將會指點在甚麼方位，擺設風水陣加強文昌運，如果想知道實際操作，就要即刻收看今集的內容喇！