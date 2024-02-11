室內吸煙畫面曝光！池昌旭遭網民圍插急道歉撲火

韓國男神池昌旭與女星申惠善合作的韓劇《歡迎回到三達里》剛於上月播畢，結局高收12.399%，帶挈他人氣再飆升。近日製作公司在官方短片平台上載該劇的拍攝花絮及演員研討劇本的聚會片段，向來形象健康的池昌旭卻被拍得跟其他演員綵排期間，在室內抽煙的畫面而惹起爭議，有網民鬧爆他完全未有顧及女星申惠善，紛紛留言指摘：「超級沒有禮貌，還要是在綵排時一邊吸煙，極度不專業！」、「當着申惠善同其他演員面前吸煙，完全不尊重其他人！」、「看了《歡》劇本來很喜歡他，現在形象盡毀」、「那麼窄的空間吸煙，拜託有點公德心吧！」更有網民稱已喜歡他10年，因今次事件決定「脫粉」。

惹起爭議後，製作組半夜已將問題畫面刪走再重新上架。池昌旭所屬的事務所今日（11日）發道歉聲明，承認當事人在室內吸電子煙，行為不當，並對看到花絮片段的所有人、在場工作人員與演員們，以及喜歡這部作品的觀眾，因其行動而感到不舒服而致歉，承諾不會再發生同類事件，並為自己讓大家感失望再次道歉。

另外，有日本人氣高企的池昌旭，繼早前於當地舉行粉絲見面會連場爆滿之後，他又宣布將於下月13日推出日語單曲，收錄《The Wind Of Spring》及《Spring is You》兩曲回饋日迷！