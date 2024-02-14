白敬亭疑春晚硬搶C位被鬧爆　魏大勛一掌推落台獲讚

內地「頂流小生」之一嘅白敬亭、魏大勛、魏晨日前一同為央視春晚演唱《上春山》，三大小生本來靚靚仔仔唱兩嘴就完騷，點知就爆出一連10幾個熱搜成為網友嘲諷熱話！有網友留意到當時個表演三人走位奇特，為配合歌詞內容，台上有一個三級台階，當中白敬亭一開始就企最高位，之後佢唱完個人部分就一直未有再走位，搞到緊接佢唱歌嘅魏大勛就被迫繼續企原位，即係低白敬亭一級嘅位置，反而到魏晨第3個唱時，魏大勛就做出「請先行」動作，疑似請白敬亭離開台階，魏晨終一人企C位演唱，古怪表演令網友滿頭問號。

有網民就翻出疑似綵排影片，見白敬亭同魏大勛、魏晨本身似係被安排「輪流站C位」，但到正式演出時，白敬亭就疑霸住階梯最高位置後就冇再改變位置，直到魏大勛出掌將白敬亭推住走，先會出現魏晨獨自企舞台一幕，即令網友有所聯想，大讚魏大勛正式表演時臨危不亂，諗到「出掌」去執生，追趕上原有表演安排。不過亦有白敬亭粉絲稱本身企位就係咁，唔信偶像霸C位。

節目表演完之後，三子接受多個訪問，多位主持人都不約而同問到好似大家都換咗衫，魏大勛、魏晨先笑笑口爆料，暗指白敬亭先後獨自換上唔同色系嘅上衣，又戲稱本身大家夾好咗先同左邊觀眾拜年，點知到正式表演時，白敬亭就自己同右邊觀眾拜年等，花生滿地。而被鬧出「爭C疑雲」後，白敬亭各大社交平台都發現有大量脫粉現象，數字以萬計咁被unfollow，一個表演就搞到人氣下滑，得不償失。