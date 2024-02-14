【簡潔生活學】新年開心事

今天是214情人節及大年初五，先跟各位讀者拜個年：新春大吉、龍馬精神，情人節甜甜蜜蜜。今個農曆年我就飛到英國探我小情人：二仔，因為他首年出國升學，當然要趁農曆年一家人團聚。

過年前，大家都忙於「趕工收爐」或者大掃除，我也不例外，除工作之外，也參與了一件很開心難忘的活動，就是年廿七跟一班長者吃團年午飯，這班老友記，其實是上年我贊助一間北角長者中心的活動而認識的。經過兩次的工作坊，大家都希望再聚一下，所以我便跟老友記約定要一起吃團年飯。

跟中心姑娘商討後，決定揀選在清水灣俱樂部舉行，一來我住這區非常熟悉，其次是老友記都是住在港島區，今次一行人到西貢，儼如一次本地遊，可以欣賞吓這邊的風景。

為照顧一班老友記的口味，所以透過中心姑娘調查一下他們的喜好，萬萬想不到，原來他們很喜歡吃自助餐，因為可以揀選自己喜歡的食物，又可以走動一下，所以最終決定以自助中餐為主，當然預先叮囑廚師餸菜要少鹽少糖少油。

到用餐時，老友記果然非常有「食」力，看到他們吃得津津有味，我也覺得開心又安心。其中有位公公，更邊吃邊大談以前的經歷，又論夫妻之道，原來他跟老婆都已經超過90歲，但他依然中氣十足、滔滔不絕，比起上次工作坊時，他好像變了一個大細路，非常可愛。同枱另一位也是「90後」的婆婆，更在遊戲期間即場表演跳舞，活力十足。不過最令我最「冧」是有位公公唱「月亮代表我的心」，真是心也溶化了！。

其實，長者們像小朋友一樣，喜歡玩、喜歡聊天，只是年輕一輩忙於自己的工作或生活而忽略他們的需要，所以我們都不要吝嗇時間，有空跟他們見吓面，每日通電話關心吓，他們的快樂其實都很簡單的。

今次午宴能夠順利完成，當然要多謝中心的姑娘及義工，也有我公司的同事通力協助。希望一班老友記，龍年身體健康、精靈活潑，長命百歲！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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