潘瑋柏過年暴肥嚇親粉絲　慘遭嘲笑：拉唔到鏈

台灣小天王潘瑋柏因戲劇《麻辣鮮師》打開知名度，轉戰歌壇後嘅佢亦憑同張韶涵合唱嘅《快樂崇拜》，創下事業高峰。近年，將演藝事業重心轉往內地發展嘅佢，更係將事業經營得有聲有色，人氣高踞不下。而日前，過完農曆新年復工嘅佢，喺新春演唱會上雖然表現亮眼，不過似乎放假期間有啲太放縱，下顎線消失到無影無蹤，連佢自己都睇唔過眼道：「放完假了，我不敢見人了！」

去年11月29日同老婆宣云（Luna）喺峇里島補辦完婚禮嘅佢，過年前又再同老婆去北歐度假，分享咗唔少唯美嘅極光相及浸露天溫泉嘅半裸相，引嚟唔少網友羨慕。而早前（7日），潘瑋柏亦預告道：「放假了十幾天，結果過年才要開始一路吃肥。」似乎暗示自己變肥唔少，直到日前（16日）登台演出嘅佢，雖然身穿顯瘦嘅全黑套裝，不過擁腫嘅身材仍然無所遁形，消失嘅下顎線及頸部，更係瞬間掀起熱議。

雖然上台前，潘瑋柏就喺社交網晒出自拍預告自己肥咗唔少，不過隨着真實狀態曝光，引嚟唔少粉絲留言道：「真的胖了！」、「我差點沒認出了！」、「舞蹈似乎跳不起來！」、「這誰呀？」、「這不是本人吧？」、「拉鏈拉不起來！」