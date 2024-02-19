高潤權從藝50年金禱紀念　望將打鑼鼓經驗承傳

粵劇界首屈一指之掌板及擊樂大師高潤權師傅今年迎來從藝50年金禱紀念，今日（19日）舉行記者會，宣布舉行連串演出，高潤權的太太和細仔也有到場。

自小熱愛粵劇鑼鼓的高潤權是已故著名粵劇撃樂領導高根先生的兒子，亦是家族第3代傳人，早於7歲已入行。適逢今年入行半世紀，定於4月6日及7日舉行《高潤權鼓板五十年》活動慶祝，上演的戲碼包括《玉皇登殿》、《仙姬送子》、《三帥困崤山》、《六國大封相》、《黛玉歸天》、《八大錘》、《觀音得道》、《香花山大賀壽》等；並由阮兆輝、李龍、尹飛燕及衛駿輝4大名伶演出《蓋世雙雄霸楚城之營房》作壓軸登場。

高潤權感謝阮兆輝、李龍、尹飛燕3位前輩幫忙才能達成今次的心願，希望藉今次演出將打鑼鼓的經驗承傳下去，而他的兩個兒子也入行打鑼鼓成為第4代家族榮耀。提到現在的粵劇賺錢艱難，高潤權表示：「我爸爸都係一個人養大我哋幾兄弟，好過行差踏錯做第其他行業。」

高潤權與李龍等多位大佬倌結拜為9兄弟，李龍更是一口答應演出，他說：「我同細佬識咗幾十年，又咁有意義嘅事，如果有期，我一定盡量去做。」李龍在《香花山大賀壽》做韋馱。尹飛燕將於《仙姫送子》中飾觀世音八變的「龍虎將相漁樵耕讀」；入行60年的她最難忘是當年自薦在任白的戲中擔任梅香，為的是可以跟前輩任白合作。