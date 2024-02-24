張國榮背影重現　3月約定「哥」迷再聚

已故巨星張國榮（哥哥）、梅艷芳，還有跟草蜢、張智霖、鄭欣宜亦師亦友的「天星娛樂」總裁兼資深製作人陳淑芬 (陳太)為慶祝今年入行50周年，正籌備一連串慶祝生活，將於3月中至5月中假澳門舉行《陳淑芬•星星相識50年．紀念展》，屆時將展出「哥哥」逾100件珍藏品，陳太表示：「喺我嘅演藝生涯中，哥哥佔咗一個好重要嘅位置，今次紀念展得到唐鶴德（哥哥摯愛）借出更多「哥哥」嘅珍藏品，所以我特別騰出一個比較大嘅空間去展示呢批無價寶。」

逾100件珍藏品中，最令陳太愛不釋手是一張哥哥的隨身「影後」演唱會海報，她說：「哥哥喺1990年1月22日《告別樂壇演唱會》嘅Pose相，我哋集合晒演唱會台前幕後嘅人，好似梅艷芳、關錦鵬等喺相後簽名，再喺慶功宴上送畀哥哥，佢好鍾意，每次出埠都會帶喺身，但自從哥哥『走咗』之後，唐唐搵咗10年都搵唔返，直至3至4年前聖誕節突然出現番喺佢屋企，唐唐形容係失而復得嘅喜悅，張海報我都好鍾意，但我送咗畀哥哥，又唔好意思問唐唐攞番，但第二年，唐唐當作生日禮物送番畀我，所以今次會預留重要位置分享呢張相。」

陳太還重金邀請殿堂級美術指導張叔平及攝影大師夏永康Wing Shya好好擔任紀念展策展人，除哥哥的展覽品外，其他珍貴的照片和演出片段、80及90年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，簽名版、工作證、場刊及紀念冊等共 800 多件亦會展出，還有葉蒨文、鍾楚紅的舊照片，令現場變成一個娛圈發展史的寶庫。

至於活動的重頭作則是3月23日假澳門舉行的《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》，亦是慶祝自己70歲生日，她說：「我合作過嘅好多歌手好友都講想送我份值得紀念嘅禮物畀我，我會邀請過去50年星星相識的好朋友參與演出。」有消息指草蜢、張智霖、袁詠儀、鄭嘉穎、謝天華等逾半百歌手已獲邀請，現只視乎檔期問題。