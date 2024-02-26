黎展峯歡迎負評　恨拍BL劇唔敢搵張敬軒演一對

英皇藝人黎展峯（Andy）有份拍攝的ViuTV劇《飛黃騰達》正熱播中，對師兄張敬軒言聽計從的他日前接受專訪時，指軒仔因休假中，故不便打擾問評語，但今年音樂工作上必問對方意見：「好似搵邊個監製、編曲、作曲都會問吓佢，我目標係請佢做監製，其實之前出歌時，佢都有提過如有時間，不如去佢個Studio錄音，但好多嘢我係控制唔到。」

現時正忙為《飛》劇宣傳的他，有留言網民指他表情木獨，他說：「其實係角色需要，不過呢個劇拍咗成9個月，加上我又上咗兩期演戲班，依家睇番都覺得演技仲有進步空間嘅，但我覺得有人談論係好事，就算係負評都總好過冇人留意到我。」

他謂拍劇除被網民認識外，令他覺得最大得着是和有份拍攝的組合P1X3L成員George（歐鎮灝）成為好兄弟，直認被George迷倒：「George參加《全民造星II》時已覺得佢好靚仔，初時以為佢入行喺玩玩吓，但一齊拍劇後，發覺佢好認真，就算食飯嗰啲空閒時間，佢都係不停睇唔同種嘅戲，佢咁努力，我都要加把勁。」更自爆已和George及同劇的網紅Boris（黃浚銘）相約在金像獎頒獎禮中相見，他說：「睇吓邊個最快攞到新人獎。」他又突發奇想，望有機會開拍現時最流行的BL劇，更點名和George成「一對」，強調非「同性戀」的他說：「我唔會覺得核突。（點樣唔搵高知名度嘅軒仔做一對？）太高攀，怕有Fans寄刀片畀我，我抑慕佢得㗎啦。」

問可有和劇中女主角Ivy So（蘇雅琳）有何約定？Andy坦言初見Ivy有種遙不可及的感覺：「因為佢當紅，同埋佢一開始有啲怕醜，但後尾拍咗好多個景，變相相處多咗，鏡前鏡後多交流同做運動，同佢嘅距離咁先消失。」又指曾和Ivy踩單車時「女神PK」，他謂：「可能佢唔夠瞓，炒車炒到隻腳瘀晒。」