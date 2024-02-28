久別再合作！王浩信派驚喜　楊茜堯捧場老公激情戲

藝人楊茜堯、王浩信前晚（26日）於九龍城為無綫新劇《黑色月光》拍攝外景，現場所見，二人表情嚴肅，浩信為投入角色不時沉默，不用埋位時亦跟茜堯繼續對戲，相當認真。浩信拍時化了一個受傷妝容，臉上貼上膠布，劇情講述二人為復仇大計各執一詞。

已有兩年沒拍劇的楊茜堯之前要返內地開工，她受訪時坦言沒大問題，更笑謂：「一直都好順利，都ok，湊仔反而比較攰，體力、心力24小時On Call，精神付出更大。（喺內地係咪好掛住一對仔女？）都會㗎！所以之前喺深圳拍一有空檔都會返香港，食個晚飯都好，阿囡都有叫我唔好返工咁耐，佢話返一分鐘好啦，聽到都真係好心酸。」她又大讚那段時間老公羅子溢幫忙湊小朋友，相當盡責：「因為佢都係一個大細路，畀100分佢啦，不過佢主力接送，屋企仲有工人姐姐同婆婆、嫲嫲幫手，所以我都好放心。」茜堯笑言拍完此劇會即返家做「湊仔婆」：「始終小朋友大得快，想多啲時間陪佢哋，好在佢哋讀國際學校，未感受到太大嘅功課壓力。」

另外老公羅子溢的新劇《婚後事》前日首播，劇中他與陳自瑤（YoYo）有很多激情演出，茜堯聞言笑謂：「好激咩？有幾激呀！呢啲嘢慣晒啦！（同YoYo大戰喎！）喺得香港出街戰得去邊呀，哈哈！呢啲嘢冇問題啦！」她笑言不會避睇，一定會捧場，就算開工都會返去睇重播，問到會否限定尺度給老公時，她又説：「使乜我Set呀？咁大個人自己識做，同埋香港嘅電視尺度去得邊呀！即管嚟呀！哈哈！」

而浩信受訪時坦言：「尋日嗰場戲係講我為咗幫茜堯完成啲事而撞車，其實拍時個心情幾糾結，因為表面同內心狀態好唔一樣，要好多層次變化，所以要好投入先演得好。」浩信又指劇中打戲不多，但追車戲很多：「我嘅角色係好愛茜堯，最後埋薇薇身都係為咗復仇，同茜堯咁耐之後再合作，希望可以擦出花火，畀到驚喜觀眾，我想將戲裏面嘅關係處理得更有深度，所以每一場戲喺最好狀態完成，所以依家唔使埋位時都會獨處，諗吓點樣做好啲。」