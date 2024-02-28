粉絲有飛買唔到！炎明熹開騷低調加場　遇Haters搞搞震

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）去年10月舉行兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，惟尾場演出時遇上颱風小犬襲港而被迫延期。早前主辦單位宣布4月14日為補場場次，並於4月13日再加開一場，門票於前日公開發售。而當日傍晚時分，購票網又顯示多加了4月12日一場，並預告翌日早上賣飛。猶記得上一次Gigi處女個唱門票公開發售不足兩小時已全數售罄，主辦單位火速宣布加場，並於同日下午開售門票。但今次加場卻未有大肆宣布，有網民就估計與13日的場次門票遲遲未售完有關。

事緣前日門票公開發售後，不少歌迷於網上留言指購票網大塞車，即使成功進入購票頁，選擇座位時亦困難重重，不斷顯示所選位置已被人訂購，令粉絲抱怨要逐個位置試，如同盲公竹，直斥有滋事份子為影響銷情搞破壞：「有些人希望阻礙Gigi賣飛銷情，不斷Hold住一張飛但不付款，令系統出現很多單丁位及很難進入。」結果網站至昨日下午時分，兩場門票仍有單丁位出售，而購票過程亦未有改善。

任暟晴自證清白

而去年獲大學提早取錄的Gigi，曾成為熱話，沒料師妹任暟晴（Jasmine）亦有同一遭遇。早前Jasmine出席活動時，透露已獲3間大學錄取，結果惹來挾住名氣「走後門」之嫌。Jasmine日前於社交網親自解釋，自言是應屆IB（國際文憑課程）考生，而非DSE，故報讀大學時間會更早，她說：「我哋係喺考真正IB個公開試前已經收到晒Conditional Offer（條件試取錄），知道自己邊啲大學收。」Jasmine還表示若屆時達不到大學要求亦不會被取錄，故連月來努力溫書。