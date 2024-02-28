巴黎時裝周　奧莉花懷特率領眾星「走Bra」睇騷

繼米蘭時裝周舉行完畢後，巴黎時裝周又開鑼！兩大品牌於昨日舉行時裝騷，吸引一眾來自世界各地的名人紅星盛事出席，而最有話題性就是美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）率領一眾女星包括「貓女俠」Zoë Kravitz、超模Elsa Hosk、姬摩絲（Kate Moss）模特兒女兒Lila Moss、樂壇巨星米積加（Mick Jagger）女兒Georgia May Jagger 齊齊「走Bra」真空上陣睇騷！

不過並非個個嘉賓都有「吉屎」真空上陣，其餘出席的韓國女子組合BLACK PINK成員Rosé 、「艾蜜莉」莉莉哥連斯（Lily Collins）以及德國影后戴安古格（Diane Kruger）就沒有跟大隊「飛釘」示人。

至於同日另一個騷亦星光熠熠，有多位紅星包括兩大奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、妮妲莉寶文（Natalie Portman）、日本女星新木優子、BLACK PINK另一成員 Jisoo、韓國男子組合SEVENTEEN成員金珉奎以及中國鋼琴家郎朗夫婦等都有現身，其中Jisoo更以「學生妹」打扮示人搶fo！