「邦民女」梁又仟考取禪繞畫導師認證：做演員係我首選

「新一代邦民女」梁又仟（Crystal）剛在ViuTV劇集《極度俏朗君》中同時飾演年輕版與現代版按摩師「小玉」毫無違和感，被網民大讚是「凍齡美女」。原來Crystal外貌標緻外，她亦是一個喜歡畫畫的藝術愛好者，怪不得充滿氣質！

近年Crystal愛上了禪繞畫，除了考取了禪繞畫的導師專業認證外，最近還首次舉行了個人的禪繞畫和藝術作品展覽。是次展覽在上環近太平山街的畫廊舉行，除了展出她四年多以來的禪繞畫作品，還以「留白」作為主題的其他藝術作品，她謂：「其實每一個人的人生都會遇上一段『留白』的時間，那可以是一段休息的時間，或者是一個身心平衡的狀態。」

而禪繞畫對Crystal來說，是與自己溝通的一個機會，可以好好了解自己需要甚麼，接納自己的情緒：「禪繞畫會用一些重複的線條和圖案拼湊而成，繪畫者沒有既定的準備，只需要隨心去畫，所以每一幅作品都是獨一無二，只要你願意拿起繪畫筆，你可以創作出一幅屬於你自己的禪繞作品。」

問她是否想轉行做全職畫家時，Crystal說：「當然不會，做演員一直以來都是我的首選，今年希望可以爭取更加多演出機會。但同時間我又會平衡我的藝術工作，嘗試多方面發展，讓人更加認識梁又仟。」