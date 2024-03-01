謝東閔長髮Look做指揮　郭柏妍初戰大提琴練足一年

無綫即將開拍溫情喜劇《麻雀樂園》，由視帝譚俊彥（Shaun）、視后李佳芯擔綱演出，劇中郭柏妍(Rosita)飾演Shaun的女兒，而她與謝東閔的角色都甚有發揮，分別飾演樂團的大提琴家及指揮家，挑戰甚高。

由於有多場大型管弦樂表演場口，故劇組特別邀請了香港業餘管弦樂團協助拍攝，據知，監製羅永賢更於一年前已要求Rosita學習彈大提琴，由於Rosita一切由零開始學習，需跟隨專業老師學習，不但要有基本功，拍出來更要求有台型。郭柏妍接受東網獨家訪問時故作神秘，只大賣關子謂：「總之係我從來未試過喺鏡頭前表演嘅樂器啦！希望到時會畀到觀眾感覺，令佢哋睇到時覺得我真係識玩，而唔係一個新手。」

至於挑戰做指揮家的謝東閔本身開音樂學院，他亦請了一位專業指揮家的拍檔教他技巧。謝東閔接受東網訪問時謂：「原來指揮真係好難，初頭以為拎住支指揮棒好容易，都要比多啲時間去練習，之前上咗幾堂，我仲要彈埋琴，都要加緊練習，同埋呢個造型我好鍾意，今次要長頭髮，我成世人都未試過咁長頭髮，過晒膊頭，都幾好玩，而且個角色都好好玩，因為自己喜歡音樂，Classical我平時都好鍾意聽，又可以同管弦樂一齊玩，好期待。」而他於劇中就會跟新人胡敏芝有感情線。

此外，劇組亦找來《聲夢傳奇2》亞軍得主黃洛妍(Janees)助陣拍攝，Janees除了唱得之外，本身她是小提琴演奏家，師承已故中國小提琴家鄭石生及有小提琴大師之稱的法國小提琴家Pierre Amoyal，15歲時已獲小提琴演奏學士學位。