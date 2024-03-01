吳浩康做地盤賤男變真漢子　人生形象高峰

藝人吳浩康（Deep）今日（1日）到上水出席建造學院舉辦的活動，被封為「真漢子」的Deep在場分享做地盤工作點滴，又即場獻唱兩首歌，大受台下學生歡迎。

Deep透露地盤工作在上月15日才開工，皆因近幾個月多了很好商演、活動、春茗等工作，令他十分感恩。Deep在台上表示有意進修建造業，他稱：「係呀，不過時間佔好多，可能遙距課程會好啲，始終我都想繼續喺呢行發展，但時間要分配好啲。」

Deep的父親做吊機工程，問他為何不承傳爸爸事業？他表示：「因為原本冇諗過做咁耐地盤，諗住有戲拍就唔做，點知做咗個責任出嚟，爸爸嗰行技巧性多啲，遲啲自己會開工程公司同爸爸嘅公司合併，佢想退休，但我唔畀佢退休，因為公司都要有人打理，佢想湊孫，但佢才華多冇辦法。」談到太太和兒子很旺他，他坦言：「所以好大動力。」

形象正面的Deep，透露在街上遇到很多笑容，「之前形象差，人哋反應會爭啲，依家好似發夢咁。」Deep又自爆曾投資音樂及內地企業培訓生意損失二百萬元，他稱：「好彩冇爭人錢，雖然未搵番，但慢慢回到血，可能一年內可以搵番，依家係成個人生形象高峰。」