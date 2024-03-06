巴黎時裝周　姬蒂班查現身巧遇愛瑪史東被爆着舊衫

昨日是《巴黎時裝周》舉行的最後一日，好戲在後頭，來自世界各地的名人紅星齊集當地睇時裝騷。其中一品牌就邀請到香港時間下周一爭奧斯卡金像影后的美國女星愛瑪史東（Emma Stone）出席，而同場還有另一前奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett），其中姬蒂更被傳媒踢爆着舊衫，穿回去年出戰《奧斯卡》的藍色戰衣打扮，認真環保！

除了被踢爆着舊衫之外，姬蒂亦被影到再次冇戴婚戒，因而再度被傳與老公Andrew Upton婚變。2人自1997年結婚至今。兩大影后同場出現之外，兩位前「邦女郎」賽多克斯（Lea Seydoux）、Ana de Armas亦同場睇騷，此外，還有谷愛凌、BLACK PINK成員Lisa、日本女星廣瀨鈴及光希等。至於廣瀨鈴影星男友山崎賢人就出席另一場騷，與女友暫時分別。

至於同日另一個大型品牌時裝騷亦吸引大批名人紅星出席，其中包括西班牙影后彭妮露告絲（Penelope Cruz）、《藍色大門》舊拍檔台灣影星陳柏霖、桂綸鎂、內地女星劉亦菲、周冬雨、魏大勛、香港女星鍾雪瑩等出席，場面熱鬧！而於時裝騷上更首播彭妮露與男神畢彼特（Brad Pitt）破天荒合作的黑白廣告短片，廣告向60年代法國經典愛情片《男歡女愛》（A Man and a Woman）致敬。