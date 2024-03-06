居家簡易養甲　打造乾淨靚靚雙手

愈來愈多人注重指甲的外觀，不少女生會透過美甲讓手指看上去更修長，但同時美甲會傷及真甲，讓指甲變得薄弱，而且價錢昂貴，長久下來也是一筆大金額。如果想修復和變長指甲，記得留意以下的日常壞習慣，及護甲小貼士。

減少咬指甲

正常甲床一般長約1至1.5厘米，正常情況下指甲和甲床皮膚是緊貼的，但若大家從小就開始有咬指甲的壞習慣，則會令指甲愈咬愈入，阻礙指甲生長，導致甲床萎縮，是最傷害指甲的行為，加上口水滿布細菌，若手指有傷口，亦會容易引致細菌感染。不少人是因為焦慮、緊張而咬指甲，因此可以試試透過其他方式紓解壓力，例如冥想、做運動等轉移專注力，由此改掉壞習慣。此外，日常剪指甲也不要剪得太貼，否則同樣會令甲床變短，最好預留1至2mm空間讓指甲生長。

勤用護甲油

要保護指甲，最直接的方式就是每天勤用護甲油，就如頭髮一樣，同樣定期保養。常見的護甲油成分包括蛋白質、啤酒酵母、鈣、鎂、維生素A、維生素B、維生素C、維生素D等，可以強化指甲甲面的厚度及韌性。但其實只靠護甲油還不足夠提供養分給指甲，也可以搭配指緣油加強手指邊緣的保濕，雙管齊下讓指甲恢復健康狀態。

多補充蛋白質和微量元素

指甲是由角蛋白、膠原蛋白等組成，與蛋白質有密切關係，當身體缺乏蛋白質時，也會影響甲床健康。至於鐵、鋅、生物素(B7)、葉酸(B9)和鈷胺素(B12)等，若缺乏這類微量元素，也會導致指甲出現脆弱，缺乏鐵質會導致指甲蒼白，嚴重者可能進一步導致勺狀指甲；缺鋅則會導致指甲上出現白點，而缺乏生物素(B7)和葉酸(B9)亦會導致指甲變脆。