羅子溢事前唔敢向老婆備案　被網民質疑有生理反應

藝人羅子溢昨晚於熱播劇《婚後事》內，分別與陳自瑤及王敏奕上演激情戲碼，引來網民熱話。據悉，該劇踏入第二周收視開始飆升，而下周「錯愛」章節，更將交代黎諾懿搭上陳自瑤，二人感情一發不可收拾，與此同時子溢的事業有所新突破，由窮教授躍登成城中「風流才子」，命運180度作出轉變，戲味更見濃郁緊湊！

前晚子溢與兩女上演的激吻及床戲，令視迷猜測男方太太楊茜堯的「事後反應」。原來子溢吃豹子膽，事前根本沒有向老婆備案，他解釋指：「如果我咁做，即係侮辱咗佢嘅專業，大家同行自然會明白，好似佢同張智霖（Chilam）拍《家族榮耀》都有激情戲，我仲同Chilam講話如果我係堯堯都會揀佢，Chilam讚我識貨！（咁太太有冇睇你前晚嘅演出？）佢開工，不過佢助手有WhatsApp我話佢睇咗『東網』報道，講笑叫我睇路，但堯堯返到屋企完全冇提過，心情亦同平日一樣，即係冇事啦。」

至於被網民質疑拍攝期間究竟有沒有生理反應，子溢大方回應：「坦白講，呢幾場戲唔係我入行以嚟最激嘅，以前我拍《婚前試愛》同周秀娜仲大膽啦，不過我好清楚自己喺度工作，每次拍類戲都會同對方傾得好清楚，埋位時要顧及嘅事情太多，完全唔會諗其他嘢，大家可以放心啦。」他更笑言與王敏奕「共浴」時身穿泳褲，而與陳自瑤「上床」更索性穿牛仔褲﹕「只係唔明點解咁多人圍喺導演個Mon附近，以為有嘢睇囉。」