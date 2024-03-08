本日日本：永遠懷念鳥山明！粉絲必買《龍珠》聯乘潮貨

對於全世界的動漫迷來說，今天是悲痛的日子。《週刊少年Jump》官方網站於早前公布，繪畫《IQ博士》及《龍珠》兩大經典漫畫的作者鳥山明，因急性硬膜下血腫於3月1日逝世，享年68歲。被喻為「少年漫畫第一人」的鳥山明，他於1984至1995年在《週刊少年Jump》連載的《龍珠》，可謂風靡了世界各地的動漫迷，相信就算你不看動畫漫畫，相信也聽過「超級撒亞人」及「龜波氣玏」吧？

雖然《龍珠》漫畫早已完結，但多年來依然有各種續篇，而聯乘產品今時今日依然多不勝數。最近購物網站FELISSIMO便首度與《龍珠》合作，以「既然是大人，是時候去冒險了！」為理念設計，並以孫悟空童年時期的《龍珠》漫畫為基礎，推出了共15款雜貨和時尚單品，絕對令粉絲眼前一亮。亮點之一有束口袋，當你拉緊繩子時就會將7顆龍珠集合起來，而當拉出內部面料時，更會展現出一條在黑暗天空中舞動的神龍。 另一推介有龜波氣功調味盒，盒上重現了悟空與無閑在龜仙人指導下一起訓練的戰鬥場景，特色是於兩人的手部位置設有小孔，每次搖出鹽或胡椒粉時都能享受使出龜波氣功的感覺。 此外還有筋斗雲汗衣及送牛奶家居鞋等，呈現出《龍珠》的世界觀之餘，也讓我們藉此隨時隨地懷念鳥山明這位漫畫大師。