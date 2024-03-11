奧斯卡︱《奧本海默》奪最佳電影　掃7獎成大贏家

《第96屆奧斯卡金像獎》到達尾聲，原子彈之父傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）以大熱姿態奪得最佳電影。該片掃走7獎成為大贏家，包括基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）的最佳導演、施利安梅菲（Cillian Murphy）的影帝、羅拔唐尼的男配角、攝影、剪接與配樂。《可憐的東西》則掃走4緊隨其後。

【第96屆奧斯卡金像獎得獎名單】

最佳電影：《奧本海默》

最佳導演：基斯杜化洛倫《奧本海默》

最佳男主角：施利安梅菲《奧本海默》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

最佳動畫長片：《蒼鷺與少年》

最佳動畫短片：《War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko》

最佳國際電影：《特權樂園》

最佳短片：《The Wonderful Story of Henry Sugar》

最佳紀錄長片：《20 Days in Mariupol》

最佳紀錄短片：《The Last Repair Shop》

最佳原創劇本：《墮下的對證》

最佳改編劇本：《美式小說》

最佳美術指導：《可憐的東西》

最佳服裝設計：《可憐的東西》

最佳化妝與髮型：《可憐的東西》

最佳視覺效果：《哥斯拉-1.0）

最佳攝影：《奧本海默》

最佳剪接：《奧本海默》

最佳原創配樂：《奧本海默》

最佳原創歌曲：《What Was I Made For?》（《Barbie芭比》）

最佳音效：《特權樂園》