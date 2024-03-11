中年好聲音2︱8強名單出爐　譚輝智第4度獲MVP

無綫節目《中年好聲音2》昨晚一集中是最終樂章．第一回《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》，9 強選手獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。譚輝智獻唱林子祥的《抉擇》再次「踩鋼線」，透露賽前從未唱過這首歌：「第一次唱呢隻歌，係睇歌詞而定呢首歌，因為好想唱一首勵志歌，同埋啲歌詞又真係幾易記！」最終他的表現再次獲得評委一致好評，獲全晚最高分的 92分，並第四度獲得MVP，愈唱愈強。

同獲89分的黃劍文和顏米羔，表現亦相當不俗，尤其黃劍文自彈自唱《仍然記得嗰一次》，獲評審陳慧嫻大讚「區瑞強上身」。反而獻唱《星夜星塵》的陳蒨葶表現未如理想，僅獲78分成全晚最低分，最終更9強止步。而該節目14強日前云集拍攝MV《隆重登場》將於今晚播出，今次由張佳添重新編曲，一眾學員於電視城古裝街為MV取景，更以以黑、銀色造型登場，大玩Rock味。由於MV以「一鏡到底」方式進行拍攝，眾選手事前足足用了兩星期時間作排練，而正式拍攝時早上落雨，後又改出太陽，製作組要把握時機，最終7Takes 便順利完成拍攝工作。