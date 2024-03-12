影后減肥大法　獨創「飽飽汁」真係掂？

最近內地女星成功減肥的新聞可謂熱爆網絡，其中一位便是金馬影后馬思純！她一度因情緒問題和生病而發胖到80公斤，遭網民嘲諷「胖出新高度」，不過她在最近主演的陸劇《煙火人家》中瘦身成功減掉25公斤，無論臉蛋及身材均回復標致養眼！她亦不吝嗇，早前於社交平台披露減肥方法，當中包括飲用由羽衣甘藍、牛油果及椰子油等炮製的「飽飽汁」，絕對話題十足！請來Nutri Life營養顧問中心執業的註冊營養師郭思慧（Grace）分析其飲食餐單，當中不乏注意事項，值得瘦身人士借鏡參考！

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兩大階段 嚴格控制

早前馬思純在社交平台上公開的獨門瘦身方法分為兩個階段，首階段持續兩個月，早餐她喝獨家炮製的「飽飽汁」，以羽衣甘藍、牛油果、海藻粉、椰子油和小量菠菜榨汁為主，跳過午餐，晚餐則限於只吃蒟蒻類食品，或用橄欖油煎小牛排，並控制於下午5、6時進食，不建議吃水果，但白天可無限量飲用檸檬水。第二階段早午餐以「飽飽汁」和梅子類水果為主，晚餐則以糙米為主食，配豆類製品和肉類，並需堅持16+8或18+6的斷食原則。與此同時，她每天會空腹進行5公里以上的有氧運動（跑步、游泳或行山皆可），另外還會早睡早起，及選用較低卡的海鮮醬油代替一般醬油。

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高油分食物 延飽肚時間

營養師Grace認為馬思純的餐單有值得減肥人士借鑑的地方，例如「飽飽汁」便可一試：「該汁含有牛油果和椰子油兩種高油分食物，令人延長飽肚時間，減少餐與餐之間的進食機會，或有助減肥。」餐單同時主張不限量喝檸檬水，Grace指出補充足夠水分有助維持新陳代謝，她解釋：「因身體燃燒脂肪時需要水分，從而排走廢物及毒素，而且多飲水亦有助控制食欲、保持皮膚滋潤水嫩及去水腫。」她補充加入檸檬汁可提升味道更易入口，不過她強調若以喝檸檬水來攝取維他命C，每日需用兩個檸檬的果汁才足夠，而且維他命C接觸到空氣便會流失。此外，Grace亦贊同早睡早起、擁有優質睡眠質素的主張，她說：「睡眠不足會導致促進食欲的賀爾蒙『飢餓素』分泌過多，同時減少分泌抑制食欲的賀爾蒙『瘦素』，令大腦發出飢餓信號導致食欲增加，間接影響減重成效。」

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跟足照食 問題多多

Grace認為馬思純的減肥餐單亦存有不少商榷餘地，例如首階段幾乎不進食碳水化合物、水果、奶類，身體較易缺乏維他命B雜、膳食纖維、抗氧化營養素等，繼而產生多種健康問題，她說：「這容易引致疲倦、頭暈、便秘，甚至因營養不良而甩頭髮、停經期等。」她進一步解釋指若長期節食，身體有可能出現肌肉流失、新陳代謝減慢的情況，體重日後容易反彈。此外飲用含大量飽和脂肪酸的椰子油炮製的「飽飽汁」，若攝取過量可增加壞膽固醇，從而增加患上心血管疾病的風險。因此，Grace認為餐單食物選擇要多元化，才能確保營養均衡，她建議每日食兩份水果之餘，還要加入適量澱粉質，特別是較低升糖指數的番薯、粉絲、麥皮等。也可以加入乳酪、芝士或高鈣植物奶等奶製品補充足夠鈣質，及每星期進食2至3餐三文魚、鯖魚等深海魚來增加多元化蛋白質及奧米加3脂肪酸的攝取。同時也可多進食牛、豬、鴨、蜆、蠔等高鐵質食物，保持面色紅潤之餘，亦有助維持免疫力及專注力。

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女星力撐 羽衣甘藍汁

馬思純自製的「飽飽汁」，作為主要成分之一的羽衣甘藍被譽為「超級食物」，近年備受瘦身人士追捧，內含β-胡蘿蔔素、維他命C、維他命K外，還有葉酸、奧米加3、硫代葡萄糖苷及膳食纖維等，對健康有莫大裨益。暱稱「細細粒」的女藝人陳嘉佳（小寶）體重曾一度接近300磅，最近激減121磅成為了媒體焦點，她透露其中一餐便以混合了多種種子及乳酸菌的羽衣甘藍汁作為代餐，想瘦身的話可以試試！

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高蛋白低脂3日餐單推介

Day1（約1,400 kcal）

早餐：1杯脫脂奶、牛油果蛋沙律三文治（2片方包、半個中型牛油果、1隻烚蛋）

午餐：清湯或番茄或胡辣湯米線（少米線，配8至10片牛肉或豬膶、冬菇、芽菜）

小食：1個奇異果

晚餐：三文魚蝦仁炒飯

Day2 （約1,400 kcal）

早餐：1杯高鈣豆漿、1個日式飯糰、1條香蕉

午餐：瘦叉燒或燒鴨飯（去皮及肥膏）、1碟灼菜

小食：1杯乳酪、6粒士多啤梨

晚餐：彩椒牛肉炒意粉

Day3 （約1,400 kcal）

早餐：鮮奶蛋花麥皮（1杯脫脂奶、6湯匙麥皮、1隻雞蛋）、1個蘋果

午餐：韓式豆腐湯飯

小食：10粒車厘茄、半碗藍莓

晚餐：1包泰國粉絲、6隻廣島蠔、1條翠玉瓜、適量芫荽及胡椒粉