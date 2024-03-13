林曉峰冇出專輯開巡唱　親解：今次做咗兩首歌

「寰亞之夜」昨晚於中環某餐廳舉行，寰亞傳媒集團老闆林建岳及旗下高層都有到場，出席藝人包括雲浩影(Cloud)、林曉峰（阿Lo）、梁釗峰、蔡穎恩（Evelyn）、梁仲恆、女團Me&的連家穎（Vian）和譚旻萱（Mandy）、電影《九龍城寨．圍城》及劇集《家族榮耀之繼承者》演員林峯、黃浩然、胡子彤、張文傑和伍允龍及藝人鄧麗欣、ANSONBEAN、盧慧敏、劉沛蘅、何嘉莉、陳嘉寶、朱鑑然等等，場面熱鬧。

派對雲集逾百名藝人以及知名導演，釗峰直言是一個很難得的晚上，他說：「音樂部、電影部、同事、朋友，甚至好多導演都聚首一堂，除咗認識吓，建立一個家庭文化都好重要，今晚大家可以傾吓偈，多啲交流。」而前日（10日）是女團Me&成員Vian的生日，釗峰、Van、漁佬和Evelyn唱出中英夾雜的生日歌為她慶生，雖然場面搞笑，Vian坦言生日願望是順順利利，身體健康！原來日前她排舞不慎閃腰，眾日祝她早日康復。

同場還有即將開騷的阿Lo，他表示即將推出新歌《曾經被遺忘的人》，歌曲更是由他填詞。首個個人巡迴演唱會《想你的FENG吹到了》廣州站將於4月13日舉行，阿Lo表示會將過往的經驗套用於演唱會上。他說：「當做主持、會有音樂，同人交流嘅互動。唔覺得係一個好正式嘅演唱會，似係朋友大家見面咁。」他又透露籌備工作已進入大直路：「爭舞台上嘅衫、歌曲上嘅調配，同音樂顧問鄧志偉傾緊。」至於演唱會上會否騷肌，他說：「演唱會以前騷過肌肉，今次騷吓唱歌。」他希望藉着演唱會讓大家更了解自己：「大家都話我冇自己單曲、冇出過專輯，又唔知點解做咗歌手，呢啲說話對我好大鼓勵。今次做咗兩首自己嘅歌，好期待畀唔認識我嘅人逐步了解我。」

現場朱鑑然、梁仲恆和Mandy傾得開心，他們三位身高出眾被笑指可組「三高天團」，朱鑑然指自己轉數高，梁仲恆自稱智慧高，而Mandy搞笑亂講「腳毛高」。昨晚「寰亞之夜」眾多電影投資者和導演在場，三位不時推薦自己，爭取拍戲機會。梁仲恆說：「我好熱愛演戲，我唯一嘅優勢係我好得閒，大家可以搵我。」朱鑑然說：「任何角色我都隨時準備好！」Mandy表示：「我咩戲都演得，我比佢兩個得閒！」朱鑑然搶說：「我周圍都見到你嘅訪問，雜誌封面、海報喎！」Mandy反擊：「我同你一齊拍㗎！」他們還搞笑互窒，非常有趣。