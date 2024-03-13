COLLAR化身Sharp醒學員　利用智慧和計謀一決高下

ViuTV全新節目《COLLAR智慧學園》由人氣女團COLLAR成員擔任主持，當中包括邱彥筒(Marf)、許軼(Day)、沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）。

眾所周知COLLAR能跳能唱又有台型，但她們甚少有機會向大家展示自己的慧根。今次七位女孩化身sharp醒學員，利用智慧和計謀跟隊友一決高下，與觀眾一同揭曉到底誰是隊伍裏的智慧之鬼和無可救藥的豬隊友！

節目組為保收視，重金禮聘上一集被淘汰的Ivy，而Ivy今晚(13日)將會化身特別造型示人。其餘成員則分成兩隊，透過遊戲測試各自的策略、記性和知識。第一個遊戲，由Day決戰Sumling，Sumling將她荒謬一面發揮得「淋漓盡致」，嚇得隊友們尖叫連連！

第二個遊戲「記牌大師」由Candy決戰Marf。被譽為Collar中智慧和記憶力擔當的Candy，在此遊戲中得以發揮所長。儘管賽前隊友認為本輪對決實力懸殊，但Marf接連在遊戲中直接挑戰對手，以氣勢壓到Candy。第三個遊戲「快問快答」，考驗各人的知識。當被問到有朋自遠方來的下一句是甚麼，其中一名學員竟然以自創古文回應，其創意回答令眾人哄堂大笑。而被隊友視為Collar其中一位博學代表的Gao，開局接連答錯題目，處境岌岌可危。