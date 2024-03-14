「大騎樓」郭珮文身材流量密碼　語出驚人：托就係Y齋唧就係I

「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）與曾展望（GM）主持的無綫節目《Mayanne小喇叭》今晚（14日）首播，首集以「身材好是現今的流量密碼」做主題，邀來出名好身材的堪輿學家麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓。「咪神」波波透露「波波」名字由網友命名，並曾經為這個名不開心：「我有本名㗎嘛，點解要叫我波波呢？但用用吓呢個名又覺得幾好，疊字又易記！」

波波更大爆因驕人身材引發的風波，她說：「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時笠頂帽落到去個鼻度。之後我去咗換衫，一出嚟就同個前輩打招呼，但佢冇理到我，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」Mayanne即八卦前輩是誰，波波向Mayanne做了個口型，Mayanne心領神會笑謂：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」

新「咪神」Juliana謙稱身材只是「過得去」，自爆曾經是肥妹仔：「減咗肥之後，有人讚我身形OK，都開心嘅！」問她是否瘦身唔瘦胸時，Juliana即說：「有呀，都會縮水㗎！」問到曾否被質疑是「假胸」？Juliana做出不在乎表情說：「好多呀，好多人會留言話假波。」Juliana隨即做出一個不在乎表情，並大拋高EQ金句應對Hater，證明胸大並不是冇腦。

講到有研究指Y形及I形事業線有助分辯真假胸，Juliana則不同意笑指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」